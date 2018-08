September-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Spielfilme, Dokumentationen, Live-Konzert und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum Start in den Kinoherbst umfasst das September-Spielfilmprogramm im Kino im Kesselhaus in Krems Highlights aus den unterschiedlichsten Genres von der Literaturverfilmung bis zur Musikkomödie: „Mamma Mia! Here We Go Again“, der zweite Teil des auf ABBA-Hits basierenden Musikfilms, ist ab Mittwoch, 5. September, davon an zwei Terminen in Orginalfassung mit Untertiteln, sowie an den Sonntagen 9. und 16. September zum Filmfrühstück zu sehen. Ab Donnerstag, 6. September, wird Ritesh Batras Verfilmung des Romans „Vom Ende einer Geschichte“ von Julian Barnes mit Charlotte Rampling und Jim Broadbent gezeigt. Ab Donnerstag, 13. September, steht dann Gus van Sants neuer Film „Don’t worry, weglaufen geht nicht“ über einen querschnittgelähmten Cartoonisten im Mittelpunkt.

Die Reihe „Dokumente“ wird vom aktuellen österreichischen Dokumentarfilm dominiert. Bei den Vorstellungen von „Bruder Jakob, schläfst du noch?“ über eine Spurensuche in Portugal am Mittwoch, 19. September, und „Die bauliche Maßnahme“ über die Grenzregion Brenner am Mittwoch, 26. September, stehen die Regisseure - Stefan Bohun bzw. Nikolaus Geyrhalter – auch für Filmgespräche zur Verfügung.

Am Freitag, 7. September, präsentiert die Wiener Neopostpunkband Kreisky in einem Live-Konzert ihr neues Album „Blitz“. Am Sonntag, 9. September, wird Kinderkino („Gans im Glück“) mit Malen in der Filmbar kombiniert. In Kooperation mit der Fortbildungstagung „Der Kampf um das Gedächtnis", veranstaltet vom Institut für Österreichkunde, der Donau-Universität Krems u. a., wird schließlich am Donnerstag, 27. September, Amichai Greenbergs Film „Das Testament“, eine Geschichte über Erinnerung und Verdrängung, gezeigt.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus unter 02732/90 80 00, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

