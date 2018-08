APA-Science Dossier: Forschen am Fundament

Dossier über Status und Stellenwert der Grundlagenforschung in Österreich - fließende Grenzen zur angewandten Forschung

Wien (OTS) - Mit Grundlagenforschung in Österreich werden meist zwei Dinge verbunden: der Wissenschaftsfonds FWF und dessen "hoffnungslose Unterdotierung". Wie es um die "zweckfreie" Forschung tatsächlich bestellt ist, und ob die Trennung zwischen angewandter und Grundlagenforschung noch zeitgemäß ist, hat APA-Science anlässlich des 50-jährigen Bestehens des FWF in zahlreichen Expertengesprächen ausgeleuchtet.

Ihre Ansichten zur Lage der Grundlagenforschung in Österreich, wie attraktiv Forschungskarrieren sind und über sich auflösende Grenzen teilen u.a. FWF-Präsident Klement Tockner und einige seiner Vorgänger; der Präsident des Institute of Science and Technology (IST) Austria, Thomas Henzinger; ERC-Preisträger Martin Kaltenbrunner; die Geschäftsführer der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), Henrietta Egerth und Klaus Pseiner; der stellvertretende Generaldirektor für Forschung und Innovation der EU-Kommission, Wolfgang Burtscher, und viele mehr.



Das Dossier mit zahlreichen Hintergründen und Gastkommentaren finden Sie auf APA-Science unter: science.apa.at/dossier/grundlagenforschung.

