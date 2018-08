Ausstellung im Bezirksmuseum Währing: „Der Wiener Linienwall. Vom Schutzbau zur Steuergrenze“

Die von der Stadtarchäologie Wien kuratierte Ausstellung wird von 13.9.-14.10.2018 gezeigt und präsentiert das Ergebnis der archäologischen Ausgrabungen.

Wien (OTS/RK) - Zum Schutz der Vorstädte Wiens und als abschreckende Maßnahme gegen die immer wieder in Niederösterreich einfallenden aufständischen Ungarn (Kuruzzen) wurde 1704 der sog. Linienwall errichtet. Der Verlauf dieses zweiten Befestigungsrings um Wien orientierte sich an den äußersten Vorstadtbebauungen und schloss auch einen Teil der Felder mit ein. Tatsächlich musste der Wall als militärische Einrichtung nur ein einziges Mal dem Angriff der Kuruzzen standhalten. Nachdem weder eine ständige, lückenlose Bewachung noch die Erhaltungskosten des Bauwerks gesichert waren, wurde die Linie schließlich zu einer Steuergrenze umgewandelt. Diese Funktion hatte sie bis zu ihrem Abbruch, der am Ende des 19. Jahrhunderts erfolgte. Die Beseitigung des Linienwalls ermöglichte schließlich die Vollendung des Gürtels und die Errichtung der Stadtbahntrasse.

Die Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen werden präsentiert

Die Stadtarchäologie Wien hatte zwischen 1989 und 2012 mehrmals die Gelegenheit, den Verlauf und den Aufbau des Linienwalls zu dokumentieren.

Die Ausstellung „Der Wiener Linienwall. Von Schutzbau zur Steuergrenze“ und das sie begleitende gleichnamige Buch (Band 9 der Reihe „Wien Archäologisch“), stellen diese Ausgrabungen vor. Sie geben auch einen Überblick über die Baugeschichte, Nachfolgeprojekte und die erhaltenen Reste.

Die Ausstellung findet in Kooperation des Bezirksmuseums Währing mit der Stadtarchäologie Wien statt.

Eröffnung der Ausstellung

Die Eröffnung findet am Donnerstag, den 13. September 2018 um 18 Uhr statt. Nach der Begrüßung durch die Leiterin des Bezirksmuseums Währing, Frau Doris Weis, wird die Kuratorin der Ausstellung, Frau Dr. Ingrid Mader von der Stadtarchäologie Wien, einen Vortrag zum Thema halten.

Die Eckdaten zur Ausstellung

Ort: Bezirksmuseum Währing (18., Währinger Straße 124) Ausstellungsdauer: 13. September bis 14. Oktober 2018 Öffnungszeiten: Montag von 9.30 bis 11.30 Uhr, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr,

Sonntag von 10 bis 12 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung Eintritt: freie Spende

Infos: Tel. (+43) 01 4000-18127 (während der Öffnungszeiten) bm1180 @ bezirksmuseum.at, www.bezirksmuseum.at

