LH Mikl-Leitner: Karl Schlögl Persönlichkeit mit Handschlagqualität und Integrität

St. Pölten (OTS/NÖI) - "In seinen vier Jahrzehnten in der Politik hat Karl Schlögl stets die Arbeit für unser Land NÖ und seine Gemeinde Purkersdorf in den Mittelpunkt gestellt. Er ist eine Persönlichkeit mit Handschlagqualität und Integrität. Vor allem in seiner Funktion als Bürgermeister hat Schlögl immer versucht im Miteinander zum Wohle der Purkersdorferinnen und Purkersdorfer zu arbeiten. Durch die gemeinsame Arbeit und Zusammenarbeit ist eine gegenseitige Wertschätzung entstanden, die sicherlich auch nach seinem Austritt aus der Politik bestehen bleiben wird. Ich möchte Karl Schlögl danken für all das, was er in und für NÖ geleistet hat und wünsche ihm und seiner gesamten Familien alles erdenklich Gute", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum scheidenden Bürgermeister von Purkersdorf und ehemaligen Innenminister Karl Schlögl.

