NEOS Wien ad Radweg Argentinierstraße: SPÖ soll zu ihren Wahlversprechen stehen

NEOS Wien Verkehrssprecherin: „Es braucht dringend eine Lösung für alle Verkehrsteilnehmer – Vassilakou muss endlich handeln.“

Wien (OTS) - „Auf der Argentinierstraße sind durch den schmalen Radweg und die unübersichtlichen Kreuzungen alle Verkehrsteilnehmer unnötigen Gefahren ausgesetzt. Es braucht dringend eine Lösung für alle Beteiligten. Vassilakou muss endlich handeln, denn der Radweg fällt in ihre Zuständigkeit, nicht in die des Bezirks“, erklärt NEOS Wien Verkehrssprecherin Bettina Emmerling angesichts der neu aufkeimenden Debatte um den Radweg Argentinierstraße und ergänzt: „Die größten Vorteile bietet eine Fahrradstraße“.

„Noch im Wahlkampf 2015 hat die SPÖ Wieden ihre Zustimmung zu einer Fahrradstraße bekundet, um möglichst viele grüne Stimmen abzugreifen. In Wirklichkeit hat man das aber nie vorgehabt, sondern die Radfahrer an der Nase herumgeführt“, stellt Henrike Brandstötter, NEOS Klubobfrau in Wieden, abschließend fest.

