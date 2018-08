14. Drogentoter – Team Kärnten/Köfer für „neue Wege in der Drogenprävention“

Klagenfurt (OTS) - „Auch nach dem Bekanntwerden des mittlerweile 14. Drogentoten in Kärnten, alleine in diesem Jahr, sind die dafür zuständigen Politiker auf Tauchstation und versuchen dieses Thema irgendwie auszusitzen. Wir können und dürfen aber nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagt Team Kärnten-Obmann LAbg. Gerhard Köfer, der neben einem verstärkten und beinharten Vorgehen gegen Dealer, der Wurzel des Drogenproblems, auch völlig neue Wege in der Präventionsarbeit einfordert: „In den USA aber auch in Deutschland hat man im Rahmen der Drogenprävention ehemalige Junkies und Ex-Suchtmittelkranke in Schulen geschickt, die direkt vor jungen Menschen über ihr eigenes tragisches Schicksal berichten und mit den Schülern aktiv ins Gespräch kommen. Warum gehen wir nicht auch diesen neuen Weg und setzen auf eine Form der Prävention, die wirklich etwas bringt?“ Persönlich Betroffene könnten, so Köfer weiter, wesentlich besser und direkter über die Gefahren von Drogen aller Art aufklären: „Dass die derzeitige Präventionspolitik hinten und vorne nicht funktioniert und bei den Betroffenen nicht ankommt, wurde heute einmal mehr auf tragische Art und Weise bestätigt.“

Um diese Maßnahmen und Aktionen umsetzen zu können, schlägt Köfer ein Sonderbudget für den Kampf gegen Drogen vor: „Besinnen wir uns beim Budget endlich auf die wichtigsten Aufgaben des Landes. Dazu zählt die gesamte Drogensituation, die unser ganzes Land bundesweit in Verruf bringt und derzeit das schwerwiegendste landespolitische Problem darstellt.“ Kärnten müsse aus den Schlagzeilen kommen, was das Drogenproblem betrifft: „Kärnten soll zukünftig nicht das Drogen-Mekka Österreichs sein, sondern das Bundesland, welches dem Problem am besten und am entschlossensten begegnet.“ Köfer tritt zudem dafür ein, die (partei-)politischen Ränkespiele hinten anzustellen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten: „Die Politik muss beweisen, dass sie gegenüber der Drogenszene den längeren Atem hat. Derzeit haben Dealer und Kleinkriminelle noch die Nase vorn, aber durch gezieltes Handeln in vielen Bereichen können wir dem Problem Herr werden. Nur mit Blümchen-Politik und irgendwelchen Gesprächsrunden wird es nicht funktionieren.“

Rückfragen & Kontakt:

Team Kärnten-Liste Köfer IG

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ team-kaernten.at

www.team-kaernten.at