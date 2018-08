Korosec: Mobilität und Digitalisierung – ein untrennbares Gespann!

Ingrid Korosec bei Europäischem Forum Alpbach zu Digitalisierung in der Mobilität und zur Bedeutung für die ältere Generation

Wien (OTS) - Im Rahmen des Europäischen Forum Alpbach nahm die Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes Ingrid Korosec dieser Tage an einem hochkarätig besetzten Mobilitäts-Workshop der ASFINAG teil. In ihrem Statement unter dem Titel „Digitalisierung im Individualverkehr aus der Sicht der der älteren Generation“ stellte Korosec gleich zu Beginn fest: „Die Digitalisierung des Verkehrs hat bereits vor Jahren begonnen. Vieles was uns heute in Autos schon selbstverständlich ist, digitale Autobahnvignette, Navigations- oder Einparkhilfen, sind Wegbereiter des komplett vernetzten Fahrens.“

Für die Seniorenbund-Präsidentin stehen 3 Mobilitätsaspekte im Vordergrund: „Nachhaltiger Umgang mit knappen Ressourcen, die Erhöhung der Sicherheit und die Reduzierung der Mobilitätsarmut.“

Besonders das Thema Mobilitätsarmut liegt Korosec am Herzen: „Altersarmut ist leider ein verbreitetes und vor allem weibliches Problem, und sie drückt sich eben auch bei der Mobilität aus: das trägt zur sozialen Exklusion älterer Menschen bei. Wer nicht mehr mobil ist, ist oft vom sozialen Leben ausgeschlossen.

Neben dem Individualverkehr spricht sich Korosec auch für den Ausbau und die bessere Vernetzung des öffentlichen Verkehrs aus, für Online-Mobilitätsplattform unter Berücksichtigung aller Verkehrsmittel und für Konzepte, die durch kluge Raum- und Infrastrukturplanung ermöglichen, dass Ziele des Alltags zu Fuß erreichbar sind.

„Die Digitalisierung im Verkehr wird für die Mobilität neue Möglichkeiten eröffnen, insbesondere durch bessere Information, mehr Vernetzung und neue Angebote der Verkehrsteilnehmer. Das führt zu mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“, so Korosec abschließend.

