Fun am Freitag: Lukas Resetarits mit „70er – leben lassen“ im ORF-„Sommerkabarett“

Außerdem: „Was gibt es Neues? – Classics“, Dakapo für „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“

Wien (OTS) - Das „Fun am Freitag“-Programm mit „Sommerkabarett“, „Was gibt es Neues? – Classics“, „Pratersterne“ und „Ein echter Wiener geht nicht unter“: Auftakt am Freitag, dem 31. August 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins macht das ORF-„Sommerkabarett“ mit der ORF-Premiere von Lukas Resetarits’ neuem Programm „70er – leben lassen“. Gleich danach um 21.40 Uhr sind bei „Was gibt es Neues? – Classics“ die besten Szenen aus den vergangen Jahren zu sehen. Noch einmal Lachen über die witzigsten Rateversuche von Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Viktor Gernot und Co. – diesmal vom „Kaltbrand“ bis zur Frage, warum ein Hamburger Urin im Keller aufbewahrte. Um 22.25 Uhr erleuchten dann noch einmal die „Pratersterne“ mit Hosea Ratschiller den Kabaretthimmel am Freitag. Beim Dakapo der achten Folge der vergangenen Staffel zu sehen sind Andreas Vitásek, Soso, Stefan Waghubinger und 5/8 in Ehr’n. Und zum Abschluss heißt es dann um 23.00 Uhr beim Wiedersehen mit der Familie Sackbauer „Ein echter Wiener geht nicht unter“.

Sommerkabarett – Lukas Resetarits: „70er – leben lassen“ um 20.15 Uhr

Der 70er im Titel des nagelneuen Resetarits-Programms ist doppeldeutig: Einerseits ist dieser runde Geburtstag von ihm erreicht und somit ist es Zeit, Bilanz zu ziehen. Andererseits und vornehmlich geht es ihm aber um die 70er Jahre. Was ist seither verloren gegangen, was wurde dazugewonnen? Ein ebenso pointierter wie philosophischer Abend.

Das „Sommerkabarett“ ist jeweils am Dienstag danach im Rahmen von „DIE.NACHT“ nochmals in ORF eins zu sehen. Zum Abschluss des ORF-„Sommerkabaretts“ steht am 7. September Klaus Eckel mit „Zuerst die gute Nachricht“ auf dem Programm.

„Was gibt es Neues? – Classics“ um 21.40 Uhr

Vom „Kaltbrand“ bis zur Frage, warum ein Hamburger Urin im Keller aufbewahrte – ein Wiedersehen mit den witzigsten Fragen und Antworten aus der beliebten Rate-Comedy mit Oliver Baier gibt es bei „Was gibt es Neues? – Classics“. Beim Rückblick auf die Highlights der vergangenen Jahre sind u. a. von Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Viktor Gernot, Herbert Steinböck und Clemens Maria Schreiner zu sehen.

„Pratersterne“ mit Andreas Vitásek, Soso, Stefan Waghubinger und 5/8erl in Ehr’n um 22.25 Uhr

Andreas Vitásek bringt das Publikum mit seinen Pointen über den Unsinn, überall Altersangaben hinzuzufügen, zum Toben. Der farbige Kabarettist Soso stellt selbstironisch fest, dass er zu wohlgenährt ist, um noch als Model für „Hunger in Afrika“-Spots arbeiten zu können, Stefan Waghubinger erzählt von seinem Kindheitstrauma mit einem gestrickten Captain-Kirk-Anzug, und 5/8erl in Ehr’n singen vom „Badeschluss“.

„Ein echter Wiener geht nicht unter: Karrieren“ um 23.00 Uhr

Mundl (Karl Merkatz) ist wieder als Betriebsrat aktiv. Hanni (Erika Deutinger) will sich an einer Volkshochschule weiterbilden, um mit Franzi (Alexander Waechter) Schritt halten zu können. Dieser ist vom Theaterbetrieb in Wien mehr als verunsichert und der Meinung, dass junge Autoren hier kaum eine Chance haben. Das Hausmeisterehepaar Kurt (Götz Kaufmann) und Fini (Dolores Schmidinger) übersiedelt. Ihre Nachfolger, ein jugoslawisches Ehepaar mit vier Kindern, sind den Sticheleien der Hausparteien ausgesetzt. Mundl übernimmt ihren Schutz. Und der Schani-Onkel bekommt wegen seiner „Weibergeschichten“ Schwierigkeiten. In weiteren Rollen sind Ingrid Burkhard, Klaus Rott sowie Liliana Nelska zu sehen.

Wer bei der Aufzeichnung der ORF-III-Sendung „Kabarett im Turm“ dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben. Aufzeichnungstermine 2018: 4. September („Ermi-Oma“ alias Markus Hirtler, Fälbl & Pichowetz), 5. September (Flüsterzweieck, Blonder Engel), 6. September (Sigrid Spörk, Dornrosen) und 7. September (Rudi Schöller, Dieter Chmelar).

Andreas Vitásek, Viktor Gernot, Thomas Stipsits, Eva Maria Marold und Andreas Rebers sind die Protagonisten des nächsten großen „Kabarettgipfel“-Treffens in der Wiener Stadthalle am 3. und 4. Dezember. Karten dafür sind unter tickets.ORF.at, www.stadthalle.com, www.wienticket.at sowie www.oeticket.at erhältlich.

