ORF SPORT + mit US-Open-Match Dominic Thiem – Taylor Fritz (USA)

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 31. August 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom „Match of the Day #4“ Dominic Thiem – Taylor Fritz (USA) bei den US Open (Uhrzeit noch offen) und vom Fußball-2.-Liga-Spiel SV Ried – SV Horn um 19.00 und 20.15 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der FIFA Fußball-WM 2018 um 21.15 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 22.00 Uhr und das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 22.30 Uhr.

ORF SPORT + zeigt das Drittrundenspiel von Dominic Thiem bei den US Open gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz am 31. August live. ORF SPORT + überträgt bis 6. September täglich das „Match of the Day“ live. Das Spiel wird jeweils kurzfristig ausgewählt. Am 7. September um 22.00 Uhr stehen die Semifinalspiele der Herren, am 8. September um 21.55 Uhr das Finale der Damen und am 9. September um 22.00 Uhr das Finale der Herren live auf dem Programm von ORF SPORT +. Kommentator ist Dieter Derdak.

In der 6. Runde der 2. Liga hat die SV Ried am 31. August den SV Horn zu Gast im Innviertel. Die Rieder, nach fünf Runden Tabellenführer, gehen vor eigenem Publikum als klarer Favorit in dieses Match. Aufsteiger Horn hat bisher einen Sieg und vier Niederlagen auf seinem Konto.

Kommentator ist Daniel Warmuth.

Der Augarten in Wien war im Juni Schauplatz der Joya Yoga Convention 2018 mit insgesamt 4.500 Menschen, die an diesem Tag gemeinsam Yoga praktiziert haben. Yogalehrende haben dabei unterschiedliche Yoga-Stile präsentiert. Unter anderen war auch Ö3-Weckerlady und Yoga-Lehrerin Sandra König auf der Yoga-Bühne. Sie zeigte einen Yoga-Flow zum Mitmachen, bei dem mehrere hundert Menschen mitpraktiziert haben.

Das „Yoga-Magazin“ von ORF SPORT + bietet jede Woche Übungen zum Mitmachen. Wiederholt wird die Sendung vom Freitag am Samstag- und Sonntagvormittag. Das „Yoga-Magazin“ kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

