Ausforschung eines Tatverdächtigen nach Öffentlichkeitsfahndung

Datum: 30.08.2018

Nach der Lichtbildveröffentlichung der LPD Wien vom 29.08.2018 per Presseaussendung, mittels der eine Tatverdächtiger nach Bankraub am 16.06.2018 in Simmering (1110 Wien) gesucht worden war, langten beim Landeskriminalamt zahlreiche Hinweise ein. Einer davon führte zur Festnahme eines dringend tatverdächtigen 35-Jährigen, der gestern in den späten Abendstunden an seiner Wohnadresse in Simmering festgenommen wurde. Derzeit wird der mutmaßliche Bankräuber von Ermittlern des Landeskriminalamts (Raubgruppe KAMPNER) einvernommen. Die Ermittlungen laufen, bis zu deren Abschluss sind keine weiteren Medieninformationen möglich.

