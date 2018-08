Volksbanken und Union Investment setzen gemeinsamen Wachstumskurs fort

In den ersten sechs Monaten 2018 stieg das verwaltete Vermögen in Österreich um 30 Prozent.

Wien (OTS) - Wien, 30.08.2018 – Der Fondspartner des Volksbanken-Verbundes, die Union Investment, verzeichnete im ersten Halbjahr 2018 ein kräftiges Geschäftswachstum. Gruppenweit stiegen die Assets under Management der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main im Vergleich zur Jahresmitte 2017 um 7,5 Prozent von 309,6 Mrd. Euro auf 332,7 Mrd. Euro auf einen neuen Höchststand.

Kräftig nach oben ging es vor allem mit dem Geschäft in Österreich, wo der Vertrieb über den Volksbanken-Verbund stattfindet. Mitte 2018 betrugen die Assets under Management der Union Investment hier 2,6 Mrd. Euro, was ein Wachstum von 30 Prozent gegenüber Mitte des Vorjahres (2,0 Mrd. Euro) bedeutet.

Neugeschäft mit Privatkunden ist stark im Wachsen

Im Neugeschäft mit Privatkunden hat sich der positive Absatztrend des letzten Jahres im ersten Halbjahr 2018 mit 400 Mio. Euro Nettoabsatz (1. Halbjahr 2017: 282 Mio. Euro, 2017 gesamt: 500 Mio. Euro) deutlich verstärkt. „Wir erfahren seit Beginn der Zusammenarbeit der Volksbanken mit Union Investment einen kontinuierlich hohen Zuspruch, da wir mit unseren Lösungen zum Vermögensaufbau, zur Vermögenstrukturierung und nicht zuletzt zum Vermögenserhalt die Sparer immer besser erreichen“, erklärt GD DI Gerald Fleischmann, VOLKSBANK WIEN AG. Absatzfavoriten waren einmal mehr Multi-Asset-Lösungen und der Immofonds 1. Ihnen flossen im ersten Halbjahr netto 324 Mio. Euro zu (1. Halbjahr 2017: 311 Mio.). Davon entfielen 154 Mio. Euro (1. Halbjahr 2017: 194 Mio. Euro) auf die PrivatFonds.

Bestand an Fondssparplänen erhöht sich um ein Viertel

Immer mehr Menschen erkennen zudem die Chancen des ratierlichen Fondssparens für den langfristigen Vermögensaufbau. „Das Umdenken in den Köpfen vieler Anleger hat begonnen. Die sogenannte Evolution des Sparens, weg vom reinen Zinssparen ohne Erträge und hin zu chancenreicheren Anlagen, ist auf dem Weg“, so Fleischmann. Als ein Ergebnis davon wuchs bei den Volksbanken die Zahl der Union Investment Fondssparverträge in den letzten zwölf Monaten um mehr als ein Viertel auf 52.000 Stück (1. Halbjahr 2017: 41.000 Verträge). Durchschnittlich legen Sparer monatlich 152 Euro pro Fondssparplan an.

Nachhaltiges Fondsangebot wird ausgeweitet

Immer gefragter werden auch nachhaltige Lösungen. Daher wurden mehrere nachhaltige Fonds von Union Investment in den Bestand des Angebotes der Volksbanken aufgenommen, sodass mittlerweile 24,7 Mio. Euro in nachhaltigen Fonds veranlagt sind (2017: 8,8 Mio. Euro). „Für immer mehr Kunden wird Nachhaltigkeit ein unabdingbarer Bestandteil ihrer Investmentstrategie. In Deutschland sind wir der führende Fondsanbieter für nachhaltige Geldanlagen und in Österreich sind wir auf gutem Weg dahin“, konstatiert Marc Harms, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Austria GmbH.

Generaldirektor Fleischmann blickt unter diesen Voraussetzungen optimistisch in die Zukunft: „Wir richten unsere Lösungen konsequent an den Bedürfnissen unserer Kunden aus. Daher rechnen wir für das laufende Jahr mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses.“

