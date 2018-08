Termine am 31. August in der Rathauskorrespondenz

Wien (OTS/RK) -

10.00 Uhr, Präsentation der Info-Offensive zum Essverbot in der U6 mit StRin Ulli Sima und Wiener-Linien-GFin Alexandra Reinagl (U6-Station Westbahnhof, am Bahnsteig in Fahrtrichtung Siebenhirten im Bereich der Aufzüge zur Passage bzw. zur U3) 17.45 Uhr, Siegerehrung 7.wohnpartner Boccia-Turnier im Gemeindebau durch StRin Kathrin Gaal und BV Georg Papai (21., Siemensstraße 21-55, im Hof bei den Stiegen 137 139, Zugang über Ruthnergasse 59)

