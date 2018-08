Styria-Radios bleiben Nummer 1

Gelb regiert die Radiowelt

Graz (OTS) -

Styria-Radios bleiben Nummer 1

Die Styria-Radios sind laut aktuellem Radiotest die beliebtesten Regionalradios in den jeweiligen Bundesländern. Somit konnten die Privatsender ihre Führungspositionen erfolgreich verteidigen.

Die ungebrochene Kraft von Audio dominiert auch weiterhin die Steiermark und Kärnten, denn hier kann kein anderes Medium mithalten. Beim Radiohören liegen die südlichsten Bundesländer mit insgesamt über drei Stunden täglich österreichweit an der Spitze. Der aktuelle Radiotest zeigt einmal mehr die Stärke der Antenne Steiermark und Antenne Kärnten, die sich im jeweiligen Bundesland in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49 jährigen die Spitzenpositionen vor ihren regionalen Mitbewerbern sichern konnten.

#1 für die Hörer

Die Antennen sind in ihren Bundesländern die Tagesbegleiter #1 und zeichnen sich durch Regionalität zum Anfassen aus. Diese Hörernähe spiegelt sich im aktuellen Radiotest mit einer Tagesreichweite von 31,0 Prozent in Kärnten sowie 28,5% in der Steiermark in der Zielgruppe der 14-49 jährigen wochentags wieder. „Wir bleiben auch nach 23 Jahren in der Steiermark und dem 20 jährigen Jubiläum in Kärnten voll auf Erfolgskurs und darauf sind wir sehr stolz“, freut sich Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler über das Ergebnis des aktuellen Radiotests. „Ich bedanke mich bei der gesamten Antenne-Familie, die dieses Ergebnis durch ihr tägliches Reinhören und ihre unermüdliche Unterstützung erst möglich gemacht haben. Wir bauen auch weiterhin auf die starke Bindung zwischen unseren Hörern, Partnern und der Antenne – denn das macht unsere Sender aus“, so Bichler weiter. Im Süden stehen alle Zeichen klar auf Gelb

Für rund eine Viertelmillion in der Steiermark und über 100.000 in Kärnten ab 10 Jahren zählt das Einschalten der Antenne zum täglichen Pflichtprogramm. Von Montag bis Sonntag hört man Antenne, um sich beim Aufstehen, Autofahren, Arbeiten oder Feiern vom Antenne-Team unterhalten und mit dem besten regionalen Service informieren zu lassen. Längst geschieht Radio nicht mehr nur im Antenne-Studio: Die Antennen begleiten die Hörer orts-, zeit- und geräteunabhängig auf antenne.at und über die Antenne App rund um die Uhr durch den gesamten Tag.

Mehr Infos auf www.antenne.at

Rückfragen & Kontakt:

Manuel Krispl

Marketingleitung

Antenne Steiermark & Kärnten



Antenne Steiermark

Regionalradio GmbH & CoKG

Gadollaplatz 1

8010 Graz

T: +43 316 8090 31144

M: +43 664 855 1144

manuel.krispl @ antenne.at

www.antenne.at