Die Katholische Jungschar lädt zum größten Jungschar- und Ministrant/innenlager Österreichs

Wien (OTS) - Am 1. September beginnt die Anmeldung für das Kaleidio, das größte Jungschar- und Ministrant/innenlager Österreichs. Von 07.-13. Juli 2019 werden in Schwaz/Tirol mehr als 1.000 Jungscharkinder und Ministrant/innen erwartet.

Mit dem Kaleidio 2019 will die Katholische Jungschar Österreichs (KJSÖ) an den Erfolg des Kaleidio 2014 anschließen und bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, eine Woche gemeinsam mit anderen Jungscharkindern und Ministrant/innen zu verbringen. Neben zahlreichen Freizeit- und spirituellen Angeboten werden verschiedene Erlebniswelten und besondere Erlebnisse wie Fackelwanderungen angeboten. Abgerundet wird das Programm von einer gemeinsamen Start- und Abschluss-Show.

„Wenn 1.000 Kinder zusammenkommen, entsteht ein enormes Gemeinschaftsgefühl.“ meint Stephanie Schebesch-Ruf, Bundesvorsitzende der KJSÖ und selbst Bereichsleiterin am Kaleidio 2014 und 2019. „Das Schöne ist, dass auch kleinere Pfarren, die kein eigenes Jungschar- oder Minilager organisieren können, so eine super Möglichkeit erhalten, auf Jungschar- oder Mini-Lager zu fahren.“

Ein Team von vier Ehrenamtlichen plant seit etwa 1,5 Jahren das Kaleidio. „Besonders freut uns, dass dieses Großevent so nachhaltig wie möglich gestaltet wird. Von der Anreise über die Verpflegung bis zur Verwendung von Second Hand-Material in den Erlebniswelten, versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu planen“, betont Georg Muggenhuber, ehrenamtliches Mitglied der Gesamtleitung.

Auch Sigrid Kickingereder, Bundesgeschäftsführerin der Katholischen Jungschar Österreichs, blickt mit viel Vorfreude auf das Kaleidio. „Was mich ganz besonders stolz macht ist, dass ein Team von ehrenamtlich Engagierten ein solches Event auf die Beine stellt und bereit ist, die eigene Freizeit für das Kaleidio zur Verfügung zu stellen“.

Mehr Informationen: www.kaleidio.at und www.jungschar.at.

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Holzner

Katholische Jungschar Österreichs

Referentin Öffentlichkeitsarbeit

Wilhelminenstraße 91/IIf

1160 Wien

Telefon: +43/1/481 09 97- 19

Mobil: +43 676 88 011 1000

Elisabeth.holzner @ kath.jungschar.at