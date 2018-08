ORF III am Freitag: „ORF III AKTUELL“ zum Treffen der Außenminister und Ruth Drexel in „Agathe kann’s nicht lassen“

Außerdem: Serienauftakt „Kir Royal“ mit „Wer reinkommt, ist drin“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 31. August 2018, die Live-Übertragung der Pressekonferenz zum Treffen der EU-Außenminister/innen im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs um 12.25 Uhr in „ORF III AKTUELL“. Es sprechen Karin Kneissl (FPÖ) und die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini.

Im Hauptabend ermittelt Ruth Drexel alias Agathe Heiland im „Österreichischen Film“ zweimal als Hobbydetektivin in „Agathe kann’s nicht lassen“. Den Auftakt macht „Mord im Kloster“ (20.15 Uhr). Kommissar Krefeld (Maximilian Krückl) ist verzweifelt. Immer wenn er einen besonders kniffligen Fall lösen will, läuft ihm Agathe Heiland (Ruth Drexel) über den Weg. Die unermüdliche Hobbydetektivin scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, Krefeld in den Wahnsinn zu treiben. Als in einem Kloster ein Mord passiert, schlüpft sie in ein Nonnenkostüm und stellt auf eigene Faust Nachforschungen an. Tatkräftig unterstützt wird die spitzfindige Ermittlerin dabei von ihrem treuen Freund und überängstlichen Gehilfen Stingermann (Hans Peter Korff). In „Alles oder nichts“ (21.50 Uhr) endet ein Streit mit einem Hotelgast für die Kasinoangestellte Viola (Doris Schretzmayer) tödlich. Kurz darauf entdeckt Agathe in der Tiroler Nobelherberge eine weitere Leiche. Es ist Violas ehemaliger Geliebter Conrad von Klier. Während Kommissar Krefeld von einem Mord aus Eifersucht ausgeht, sind für Agathe eigentlich alle Gäste verdächtig. Auf einer Hüttenfeier stellt sie dem Täter eine raffinierte Falle, wodurch sie aber selbst in große Gefahr gerät.

Danach folgt die erste Folge der sechsteiligen Fernsehserie „Kir Royal“ von Helmut Dietl aus dem Jahr 1986 mit dem Titel „Wer reinkommt, ist drin“ (23.25 Uhr). Baby Schimmerlos (Franz Xaver Kroetz), der Klatschreporter der „Münchner Allgemeinen Tageszeitung“, hat es schwer. Jeder möchte in seiner Kolumne genannt werden. Diesmal ist es Generaldirektor Haffenloher (Mario Adorf), ein Provinzindustrieller, der sein Geld mit der Herstellung von Klebstoff verdient. Ob er dem finanziell geplagten Baby seinen Willen aufzwingen kann? In weiteren Rollen sind Senta Berger, Diether Hildebrandt und Ruth-Maria Kubitschek zu sehen.

