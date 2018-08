Lichtbild-Veröffentlichung: Warnung an Geschäfte/Trafiken und Suche nach Zeugen

Wien (OTS) - Datum: 23.01.2018 bis 04.07.2018

Uhrzeit: --

Adresse: Wiener Stadtgebiet

Ein derzeit unbekannter Täter ist in den letzten Monaten mehrfach in Wiener Trafiken gegangen und täuschte den Kauf einer Prepaid-Zahlungskarte für Zahlungen im Internet vor. Nachdem die Mitarbeiter diese Karten auf den Tisch legten, bestellte der Tatverdächtige noch Zigaretten um die Mitarbeiter abzulenken. In dieser Zeit tippte der Mann den Code der Prepaid-Karte in sein Handy. Danach täuschte er vor, sein Geld vergessen zu haben und verließ die Trafik. Erst bei der Stornierung der Karte wurden der Betrug und die Aktivierung bemerkt. Die Schadenssumme beläuft sich in den bis dato mehr als dreißig Fällen auf rund 3000 Euro.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Sibeliusstraße unter der Telefonnummer 01-31310-56362 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at