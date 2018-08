Nachtrag 05.07.2018: Erneuter Betrug durch „Kautionstrick“ – Warnung der Polizei

Wien (OTS) - Datum: 29.08.2018

Uhrzeit: 14:00 – 16:00 Uhr

Adresse: Wien

Wie bereits berichtet ist es seit Juni 2018 zu einer Vielzahl an betrügerischen Anrufen bei älteren oder betagten Personen gekommen. Der oder die unbekannten Täter geben sich als Polizisten aus und teilen ihren Opfern mit, dass ein Angehöriger in einen Verkehrsunfall verwickelt oder festgenommen wurde und eine hohe Bargeldsumme als „Kaution“ bezahlt werden müsse.

Auch gestern, am 29. August 2018 kam es zu zumindest drei Anrufen dieser Art. Während eine Frau noch rechtzeitig von einem Taxilenker am Weg zur Bank gewarnt werden konnte, behoben die beiden anderen Frauen im Alter von 72- und 82-Jahren jeweils eine hohe Bargeldsumme, bzw. bezahlten die „Kaution“ in Form von Goldmünzen und übergaben die Wertmittel an einen unbekannten Täter. Die Schadenssumme in diesen beiden Fällen beläuft sich auf mehr als 130.000 Euro.

Das Landeskriminalamt Wien, EB05, ermittelt gegen derzeit unbekannte Täter. Er-schwerend bei den Ermittlungen ist, dass die Betrugshandlungen erst oft Stunden später polizeilich angezeigt werden.

Spezielles Augenmerk wird im polizeilichen Vorgehen auf die Prävention gelegt. Banken und diverse öffentliche Einrichtungen wurden und werden sensibilisiert.

In diesem Zusammenhang bittet die Wiener Polizei auch die Bevölkerung, Angehöri-ge oder bekannte ältere Personen über diese Art des Betruges in Kenntnis zu setzen und über die richtige Vorgehensweise zu informieren.

Empfehlung der Kriminalprävention:

• Brechen Sie Telefonate, bei denen von Ihnen Geldleistungen gefordert wer-den, sofort ab. Lassen Sie sich auf keine Diskussionen ein und machen Sie Ihrem Gegenüber entschieden klar, dass Sie auf keine der Forderun-gen/Angebote eingehen werden.

• Lassen Sie sich, auch von Polizisten, im Zweifelsfall immer Dienstausweise zeigen.

• Falls Verwandte ins Spiel gebracht werden, kontaktieren Sie diese, um die Echtheit eines vermeintlichen Vorfalls nachzuprüfen.

• Lassen Sie niemanden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung, den Sie nicht kennen. Verwenden Sie zur Kontaktaufnahme die Gegensprechanlage oder verwenden Sie die Türsicherungskette oder den Sicherungsbügel.

• Falls es zu einem Betrug gekommen ist, sind alle Informationen zum Täter besonders wichtig: notieren Sie Aussehen, Kleidung, Sprache, Autokennzeichen, Autofarbe etc.

• Erstatten Sie umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle.

