Nehammer: SPÖ-Blockadehaltung geht auf Kosten unserer Kinder!

Wien (OTS) - „Die Gewinner der neuen 15a Vereinbarung in Sachen Kinderbetreuung sind die Kinder. Die Sozialdemokratie sollte also ihre Blockadehaltung beenden und die parteipolitischen Spiele nicht auf Kosten unserer Kinder austragen“, so der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Karl Nehammer. Wer eine derartige Vereinbarung nur aufgrund des Kopftuchverbots für Kleinkinder und der besseren Kontrollen für Islamkindergärten kippen möchte, blockiere damit die Chancen unserer Kinder.



Es wäre unglaubwürdig und ein alter Stil des parteipolitischen Hick-Hacks, dieser Vereinbarung nicht zuzustimmen, so Nehammer weiter: „Besonders jene, die zuerst im persönlichen Gespräch Unterstützung anbieten, und dann über die Medien plötzlich eine andere Meinung vertreten, verlieren damit jegliche Glaubwürdigkeit.“



Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

http://www.oevp.at