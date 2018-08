EINLADUNG: SAMSTAG: stadt.fest.wien 2018

Wien (OTS) - Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen am 1. September herzlich ein zum

stadt.fest.wien 2018

Der Initiator des Stadtfestes, Landesparteiobmann BM Gernot Blümel, ist u.a. an folgenden Terminen anzutreffen:

16:30 Uhr Donauzentrum, Promotionsfläche „Arena“, vor „Esprit“ (Wagramer Straße 81, 1220 Wien)



19:00 Uhr stadt.fest.campus in der Gösserhalle (Laxenburger Straße 2B, 1100 Wien)

Bitte um Akkreditierung: michael.ulrich@wien.oevp.at

Information zum stadt.fest.wien 2018:

1 Fest, 5 Locations und 50 Acts stehen am 1. September beim stadt.fest.wien 2018 am Programm. An 5 Standorten wechselt von 14:00 bis 18:00 Uhr im Halbstundentakt ein vielfältiges und facettenreiches Programm an ungewöhnlichen Orten. Ab 18:00 Uhr beginnt am stadt.fest.campus in der Gösserhalle das große Finale auf der Hauptbühne – moderiert von Klaus Eberhartinger. Dort warten unzählige Attraktionen u.a. mit SLOMO, JOSH., Andy Lee Lang und vielen mehr. Neben bekannten Gesichtern wird das stadt.fest.wien auch zur Bühne für Neuentdeckungen.

Detailliertes Programm und alle Künstlerinnen und Künstler: www.stadtfest-wien.at

Die 5 Locations:

Gösserhalle, stadt.fest.campus, Laxenburger Straße 2B, 1100 Wien

Café Oben, Urban-Loritz-Platz 2, 1070 Wien

Restaurant Kent, Brunnengasse 67, 1160 Wien

Post am Rochus, Rochusplatz 1, 1030 Wien

Donauzentrum, Promotionsfläche „Arena“, vor „Esprit“, Wagramer Straße 81, 1220 Wien

Bildmaterial von der Veranstaltung steht im Laufe des Tages unter https://www.wien.oevp.at/service/fotos/ sowie unter https://www.facebook.com/stadt.fest.wien18 zur Verfügung

Akkreditierungen und Rückfragen bitte an: michael.ulrich@wien.oevp.at

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Wien - Pressestelle

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

http://www.oevp-wien.at