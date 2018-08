Ottakring: Tschauner-Bühne zeigt „Der Witwentröster“

Wien (OTS/RK) - Bis Samstag, 8. September, reicht der vielfältige Sommer-Spielplan 2018 der traditionsreichen Wiener Stegreif- und Kleinkunst-Bühne „Tschauner“ (16., Maroltingergasse 43). Die nächsten Veranstaltungen: Heute, Donnerstag, 30. August, lacht das Publikum ab 19.30 Uhr beim neuen kabarettistischen Musical „Pflanz der Vampire“. Vor den spaßigen Einblicken in das Musical-Fach wird gewarnt:

„Unheimlich gruselig-komisch!“. Karten: 35 Euro, 28 Euro, 20 Euro. Viel bodenständiger geht es beim zünftigen Stegreif-Stück „Der Witwentröster“ in der Bühne „Tschauner“ am Freitag, 31. August, ab 19.30 Uhr, zu. Wolfgang Czeloth (Spielleiter) legt die Grundzüge der Handlung fest und bei den Dialogen kommt es auf die Schlagfertigkeit der Akteure an. Ob die ländlichen Witfrauen tatsächlich den Zuspruch eines Galans wünschen, bleibt bis zur Vorstellung ein Geheimnis. Der Eintritt zur Stegreif-Vorstellung kostet 22 Euro, 20 Euro bzw. 12 Euro. Information und Karten-Bestellung: Telefon 914 54 14, E-Mail karten @ tschauner.at.

Kurzweilig: Seitenspringer Niggl, Musiker Andy Lee Lang und Humorist Alex Kristan. Internet-Infos: www.tschauner.at

Der Stegreif-Schwank „Der Niggl macht einen Seitensprung“ wird die Zuseherinnen und Zuseher der „Tschauner“-Bühne am Samstag, 1. September, gründlich erheitern. Anfang: 19.30 Uhr. Karten: 22 Euro, 20 Euro, 12 Euro. Am Sonntag, 2. September, gastiert ab 10.30 Uhr das neu formierte „Andy Lee Lang Trio“ in „Wiens schönster Freiluftbühne“. Die Freunde Andy, Viktor und Herbert präsentieren in dieser Matinee ein „wienerisches“ Programm mit Liedern und Anekdoten mit dem Titel „Weana Gaude“. Karten: 30 Euro, 27 Euro, 24 Euro. Der Kabarettist Alex Kristan belustigt am Sonntag, 2. September, die Zuschauerinnen und Zuschauer mit seinem Programm „Lebhaft“. Ab 19.30 Uhr lautet das einprägsame Motto: „Rotzpipn forever“. Der Humorist lockt die Mitmenschen: „Raus aus dem Hamsterrad, rein in die Achterbahn“. Ebenso hat Kristan einen guten Tipp parat: „Wenn die Pflicht ruft, sagen Sie ihr, Sie rufen zurück“. Karten: 28 Euro, 25 Euro, 22 Euro. Internet-Infos: www.tschauner.at.

