„Bewusst gesund“ am 1. September: Sturzgefahr – Sicheres Wandern kann man lernen

Außerdem: Sommerserie Trenddiäten im Check – Mittelmeerdiät

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 1. September 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Umbruch – Männer in den Wechseljahren

Nicht nur Frauen kommen in die Wechseljahre, auch Männer sind davon betroffen. Es kommt zu einer hormonellen Umstellungsphase, bei der es zu Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Abbau von Muskel- und Zunahme von Fettmasse, aber auch zu Erektionsstörungen kommen kann. Ursache dafür ist die Abnahme des Sexualhormons Testosteron. Das lässt nicht nur die Energie bei älterwerdenden Männern schwinden, sondern steigert das Risiko, an Herzinfarkt, Diabetes oder Schlaganfall zu erkranken. Mit viel Bewegung und wenig Stress kann der Abfall des Testosterons gebremst werden. In manchen Fällen kann auch eine Hormonersatztherapie betroffenen Männern helfen. Gestaltung: Andi Leitner.

Rohkost – Kalte Küche für heiße Tage

Beim Wort Rohkost denken viele an Salat oder ungekochtes Gemüse, aber Rohkost kann viel mehr sein. Manche Menschen ernähren sich vorwiegend von nicht gekochten Nahrungsmitteln. Dadurch bleibe der Anteil an Enzymen, Mineral- oder Ballaststoffen in den Nahrungsmitteln erhalten, so die Meinung. Was aus gesundheitlicher Sicht durchaus empfehlenswert sein kann, doch nicht alle Lebensmittel sind für den rohen Genuss geeignet. Aber gerade an heißen Tagen könnte die Küche ruhig öfter kalt bleiben. „Bewusst gesund“ berichtet, worauf man achten muss, wenn man sich hin und wieder „rohe Kost“ gönnt. Gestaltung: Christian Kugler.

Sturzgefahr – Sicheres Wandern kann man lernen

Bergwandern wird immer beliebter. Doch die Sportart birgt auch Gefahren. Jährlich verunglücken beim Wandern in Österreich rund 1.600 Personen, davon 100 tödlich, bei der Hälfte der Unfälle sind Stürze die Ursache. Ein Team von Sportwissenschaftern der Universität Innsbruck untersucht jetzt die Ursachen von Bergunfällen. Erste Ergebnisse: Frauen stürzen etwas häufiger, Männer verunglücken allerdings häufiger tödlich. 75 Prozent der Stürze passieren beim Bergabgehen. Richtiges Bergwandern will gelernt sein. Daher gibt es jetzt eine neue „Gehschule“ für Wanderer. Im Tiroler Trainingszentrum der „Alpine Safe Area“ in Gschnitz unweit des Brennerpasses kann man gefahrlos trainieren. Im Übungsgelände gibt es Teststrecken für leichte Wanderwege, aber auch für schwierige, ausgesetzte Wege und unterschiedlich schwierige Klettersteige. So können Bergsportler ihre Grenzen austesten. Gestaltung: Sylvia Unterdorfer.

„Bewusst gesund“-Sommerserie: Sommerdiäten im Check – Mittelmeerdiät

In den Sommerausgaben von „Bewusst gesund – Das Magazin“ nimmt Internist und Gastroenterologe Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn populäre Diäten und ihre Versprechungen kritisch unter die Lupe. Gegrillter Fisch, aromatische Kräuter, frisches Gemüse, Olivenöl und reife Früchte – was man im Urlaub in Italien, Griechenland oder Spanien genießt, sollte auch unterm Jahr öfter auf dem Speiseplan stehen. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn hat sich angeschaut, was genau das Gesunde an der Mittelmeer- oder Kretadiät ist und warum die Menschen in manchen Regionen Südeuropas eine besonders hohe Lebenserwartung haben.

