Stadt Wien: Neues Wissensmagazin „WIEN WISSEN“ ist da

„WIEN WISSEN“ mit dem Wichtigsten aus Wissenschaft, Forschung und Bildung

Wien (OTS/RK) - Der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53) hat das Stadt-Magazin Forschen & Entdecken einem Relaunch unterzogen. Das Ergebnis: Neuer Titel und neuer Aufbau sowie Inhalt für das Quartalsmagazin, das über Neuigkeiten der Wiener Wissenschafts- und Forschungsszene sowie aus der Bildung berichtet.

Die Erstausgabe von „WIEN WISSEN“, die ab sofort erhältlich ist, beschäftigt sich in einer großen Vorschau mit dem Wiener Forschungsfest im September; wie die bewusste architektonische Gestaltung des Bildungscampus-Modells das Lernen fördert und wie eine App, die Vogelpopulationen anhand ihres Gesangs messen kann.

WIEN WISSSEN – Das Wissensmagazin der Stadt

In „WIEN WISSEN“, dem Wissensmagazin der Stadt Wien, dreht sich alles um Neuigkeiten aus der Wiener Wissenschaftsszene – egal ob Projekte, Calls, ForscherInnen-Porträts, Termine oder Hintergründe zur Grundlagen- und angewandten Wissenschaft. Leserinnen und Leser müssen kein Fachwissen mitbringen, um die Welt der Forschung und Entwicklung zu verstehen, die in „WIEN WISSEN“ behandelt wird. Denn die Reportagen, Geschichten aus dem Alltag oder Produktvorstellungen sind verständlich und vor allem informativ geschrieben. Dazu stellen Jung-WissenschafterInnen in der Rubrik „Mein Projekt“ ihre Forschung persönlich vor. Im Fokus: die Auswirkung von Wissenschaft auf den Alltag der Wienerinnen und Wiener.

Auf CLUB WIEN-Mitglieder warten in jeder Ausgabe viele exklusive Gewinnspiele, Angebote und Vorteile. „WIEN WISSEN“ ist eines der beiden Abomagazine in der Stadtmedienfamilie, liegt aber auch bei Veranstaltungen und Events der Stadt Wien auf.

Das Wissensmagazin erscheint vierteljährlich auf 32 Seiten und ist auch als E-Paper

https://club.wien.at/abonnements/e-paper-magazine/wien-wissen/

erhältlich. Das Gratis-Abo kann unter folgendem Link bestellt werden: https://club.wien.at/abonnements/

Die Stadt Wien-Magazine

Die Stadt Wien bietet Infos in Printform unter anderem in der Monatszeitung „MEIN WIEN“ und den Stadt Wien-Magazinen „WIEN WISSEN“, „WIEN LEBEN“ (mit inhaltlichen Schwerpunkten für WienerInnen ab 60 Jahren) und dem Gesundheitsmagazin „Wohl & Befinden“. Hier der Überblick:

https://www.wien.gv.at/medien/print/

