AVISO – Pressekonferenz: MedUni Campus Mariannengasse – Sieger des EU-weiten Architekturwettbewerbs steht fest

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF), die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) sowie die Medizinische Universität Wien (MedUni Wien) ziehen bis zum Wintersemester 2025/26 auf einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern wesentliche Teile der vorklinischen Einrichtungen der MedUni Wien am MedUni Campus Mariannengasse zusammen. Rund 340 Millionen Euro fließen in die Errichtung, Einrichtung und Erstausstattung des neuen Standortes in unmittelbarer Nähe zur klinischen Forschung und Patientenbetreuung am MedUni Campus AKH. Insgesamt 744 WissenschafterInnen erhalten dadurch ein neues Hi-Tech-Arbeitsumfeld.

Seit kurzem ist der EU-weite Architekturwettbewerb für das Bauprojekt entschieden. Am Donnerstag, 6. September 2018 (Rektoratssaal der MedUni Wien, Spitalgasse 23, 1090 Wien, 9:00 Uhr), präsentieren Wissenschaftsminister Heinz Faßmann, MedUni Wien-Rektor Markus Müller und BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss den Medien den Gewinner der Ausschreibung – eine Bewerbergemeinschaft aus Österreich. Außerdem wird der weitere Fahrplan für den für 2025 geplanten universitären Vollbetrieb des neuen MedUni Campus Mariannengasse im Detail skizziert.



Ihre Gesprächspartner sind:

- Wissenschaftsminister Heinz Faßmann

- BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss

- MedUni Wien-Rektor Markus Müller



Im Anschluss an die Pressekonferenz (ca. 9:45 Uhr) besteht für die MedienvertreterInnen die Möglichkeit einer Führung durch das Gelände in der Mariannengasse.



Um Anmeldung wird gebeten unter: pr @ meduniwien.ac.at

Datum: 06.09.2018, 09:00 Uhr

Ort: Medizinische Universität Wien, Rektoratssaal

Spitalgasse 23, 1090 Wien, Österreich

