Radiotest 2018_2: Ein Plus für Radio Kärnten

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS DONNERSTAG, 30. AUGUST 2018, 12.00 UHR BEACHTEN!

Wien (OTS) - Für Radio Kärnten zeigt der Radiotest 2018_2 (Juli 2017 bis Juni 2018) ein höchst erfreuliches Ergebnis: Mit einem Marktanteil von 46 Prozent in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren (Montag bis Sonntag) baut Radio Kärnten seine eindeutige Marktführerschaft im Land noch weiter aus.

Höchst erfreulich auch das Ergebnis in der Hauptzielgruppe der über 35-Jährigen: Hier erzielte Radio Kärnten einen Marktanteil von 54 Prozent (Montag bis Sonntag). Umgerechnet bedeutet das: Deutlich mehr als jede zweite in Kärnten gehörte Radiominute in dieser Kategorie entfällt auf Radio Kärnten.

Landesdirektorin Karin Bernhard: „Der erfolgreiche Radiotest beweist, dass ein großes Vertrauen in die Kompetenz des Teams von ORF Kärnten besteht. Im öffentlich-rechtlichen Radio vertrauen die Leute auf seriöse Informationen, gute Unterhaltung und viel Musik mit regionalem Schwerpunkt in allen Bereichen. Als multimediales Medienunternehmen ist es wesentlich, mit der Zeit zu gehen. Wichtige Neuerungen im programmlichen wie im technischen Bereich konnten vorgenommen werden, und die Hörerinnen und Hörer danken es uns mit guten Quoten. Für diese Treue ein herzliches Dankeschön! Der Dank für Topquoten und das Mittragen zahlreicher Innovationen gebührt auch dem gesamten Team des ORF Kärnten.“

Auch bei den Tagesreichweiten liegt Radio Kärnten im Radiotest 2018_2 deutlich in Führung: In der Kernzielgruppe 35+ lag sie von Montag bis Sonntag bei 47 Prozent und in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren erzielte Radio Kärnten eine Tagesreichweite von 38,6 Prozent.

Programmchef Martin Weberhofer: „Ganz nah bei unseren Hörerinnen und Hörern zu sein, das ist für uns Auftrag und Programm. Wir versuchen tagtäglich lebendiges, informatives und unterhaltsames Radio zu machen. Und der aktuelle Radiotest zeigt, dass das auch ankommt und die ohnehin schon große Radio-Kärnten-Hörerfamilie weiter gewachsen ist. Dafür ein großes Dankeschön, wir werden uns weiterhin nach Kräften bemühen, mit sehr viel Emotion für unsere Hörerinnen und Hörer da zu sein und sie durch den Tag zu begleiten.“

Erfreulich das Radiotest-Ergebnis auch für die gesamte ORF-Flotte:

Die ORF-Sender erreichten in Kärnten gemeinsam bei der Bevölkerung ab 10 Jahren einen Marktanteil von 77 Prozent, in der Gruppe 35+ (der Kernzielgruppe von Radio Kärnten) waren es 84 Prozent.

