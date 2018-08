dagobertinvest erobert mit ghost.company die Marktführerschaft

Gemeinsame Expansion auf dem deutschen Markt gestartet

Perchtoldsdorf (OTS) - In nur 36 Monaten ist dagobertinvest die Nr. 1 der österreichischen Crowdfunding-Szene geworden. Mit einem Marktanteil von aktuell 30,4% belegt das Team um Unternehmensgründer Andreas Zederbauer die Spitzenposition. Das Erfolgsgeheimnis? Die Spezialisierung auf betriebswirtschaftlich geprüfte Immobilienprojekte in Kombination mit einer äußerst zielgerichteten Kommunikationskampagne.

Allein im ersten Halbjahr 2018 flossen über 5 Mio. EURO an Crowdfunding-Kapital in die Immobilienprojekte von dagobertinvest. Da der komplette Informations- und Investitionsvorgang online abgewickelt wird, ist die Web-Crowdfunding-Plattform www.dagobertinvest.at das „Um und Auf“ des Geschäftsmodells und der Kommunikation. Frontend und CMS der Website wurden von der ghost.company entwickelt, die zuvor auch das markante Corporate Design von dagobertinvest gestaltet hat. Anhand detaillierter Auswertungen des Nutzerverhaltens auf der Plattform wurde das Webdesign auch im Live-Betrieb weiter optimiert.

Um zielgerichtet Besucher für dagobertinvest.at zu generieren, wurde anhand spezifischer Suchanfragen eine klick- und conversionstarke Google-Ads-Kampagne realisiert. So konnte sichergestellt werden, dass ausschließlich User mit einem starken Interesse an Crowdfunding und Immobilieninvestments auf die Plattform gelangen, sich dort in weiterer Folge registrieren und in ausgesuchte Immobilienprojekte investieren. Auch bei der Google-Ads-Kampagne war bzw. ist fortlaufende Optimierung Trumpf, so dass hohe „Click-Through- und Conversion-Rates“ kontinuierlich erzielt werden.

Mit einer plakativen, typografisch gestalteten Imagekampagne, die den „Niedrig-Zins-Frust“ für Sparer aufs Korn nimmt, wurden zudem ausgewählte Finanzmedien bedient. Eine Mischung, die ankommt und dagobertinvest fortlaufend Investoren bringt, die sich bereits über viele erfolgreich realisierte Projekte mit entsprechender Rendite freuen dürfen. Freuen dürfen sich übrigens nun auch deutsche Investoren, denn seit kurzem ist dagobertinvest auch auf dem Nachbarmarkt aktiv. Von der ghost.company umgesetzte Online-Kampagnen zeigen, dass vor allem im bayerischen und norddeutschen Raum ein vielversprechendes Potential vorhanden ist. Die gemeinsame Reise mit dagobertinvest ist für die ghost.company somit noch lange nicht zu Ende.

Weitere Informationen zu dagobertinvest und zu den Projektdetails finden Sie in unserer aktuellen casestudy auf https://ghostcompany.com/blog.html und natürlich bei www.dagobertinvest.at

