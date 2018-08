AVISO: Montag Fototermin „Schulstart in Wien“

Wien (OTS/RK) - Die Sommerferien nähern sich dem Ende und der Schulstart für rund 225.000 Wiener SchülerInnen steht vor der Tür. Gerade für die Kinder, die in die Volksschule übertreten, beginnt mit Montag, 3. September, eine neue Phase in der Bildungslaufbahn. Zu diesem Anlass besuchen Bildungsdirektor Heinrich Himmer und Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz am 3. September um 9 Uhr die Volksschule Keplerplatz 7 im 10. Bezirk.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Fototermin „Schulstart in Wien“



Datum: 3.9.2018, um 09:00 Uhr



Ort:

Volksschule Keplerplatz

Keplerplatz 7, 1110 Wien



