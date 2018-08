ÖAMTC: Bleistätter Moor Halbmarathon am 1. September

Behinderungen um den Ossiacher See

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende, 31. August bis 2. September, wird die Tour de Kärnten - Run, eine drei-Tages-Laufveranstaltung mit unterschiedlichen Laufarten ausgetragen. Im Zuge dessen findet am Samstag zum 14. Mal der Bleistätter Moor Halbmarathon (ehemals Ossiacher See Nachthalbmarathon) in Mittelkärnten rund um den drittgrößten Kärntner See, den Ossiacher See, statt.

Der Laufbewerb führt etwa 21 km entlang des Bleistätter Moores, der Start sowie der Zieleinlauf erfolgen im Sportstadion Ossiach. Laut Informationen des ÖAMTC ist mit regionalen Behinderungen rund um den See zu rechnen. In den Nachmittagsstunden kommt es insbesondere auf der Ossiacher Straße (B94) und der Ossiachersee Südufer Straße (L49) zu kurzfristigen Straßensperren. Im gesamten Laufbereich wird erheblich erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet, daher empfiehlt der ÖAMTC, den Veranstaltungsort zu umfahren oder zeitlich auszuweichen.

Alle Informationen rund um die aktuelle Verkehrslage finden Sie auf der ÖAMTC Homepage unter https://www.oeamtc.at/verkehrsservice/.

