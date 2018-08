Waldness in Europa: Wald wirkt wirklich

Neue naturtouristische Premium-Angebotsgruppe stellt sich breit auf

Langenzersdorf (OTS) - Rückzug, Erholung und Kraft tanken, dabei die Natur genießen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit und zur Stärkung des Immunsystems tun? Ohne Kur und ohne Arzt? Vielleicht noch möglichst nahe und vor allem ein paar Tage bei authentischen, naturaffinen Gastgebern verbringen? Und nachhaltige Eindrücke gleich mit nach Hause nehmen? Dazu hat WALDNESS die umfassende Antwort gefunden. Das in Oberösterreich entwickelte neue, naturtouristische Premium-Produkt wird zukünftig in vielen Teilen Europas zu buchen sein.

WALDNESS®, eine eingetragene Marke mit klaren Qualitätsmerkmalen, stellt sich als touristische Angebotsgruppe mit weiteren Destinationen und Gastgebern breit auf. Damit möglichst viele Menschen in Europa die Sehnsucht nach intakter Natur und Landschaften im Urlaub genießen können. Denn WALDNESS ist keinesfalls nur im alpinen Raum umsetzbar. Auch Anbieter im Mittelgebirge und bis an die Meere sind zukünftig denkbar. Wald wirkt auch dort wirklich!

Die Gruppe WALDNESS hat aufbauend auf der wissenschaftlich erwiesenen positiven Wirkung des Aufenthaltes im Wald bzw. von Waldbaden ein umfassendes touristisches Produkt mit Qualitätssicherheit entwickelt. Entsprechend inspiriert Waldness zu einem Urlaub mit speziell entwickelten Aktivitäten – etwa Wald-Massagen, Wald-Kochen, Wald-Sauna oder ein Latschenbad im alpinen Bereich – direkt im und mit dem Wald und tut erwiesenermaßen der Gesundheit enorm gut. Und das ganzjährig und völlig wetterunabhängig. Denn: Vor allem nach einem Regen entfaltet der jeweilige Wald seine beste Wirkung, schickt die meisten Terpene in die Luft… Und: Waldness ist auch aus Rücksichtnahme und im Sinne der Nachhaltigkeit kein massentouristisches Angebot, sondern findet üblicherweise in kleinen Gruppen mit sogenannten Coaches statt.

Partner der Angebotsgruppe WALDNESS – ganze Destinationen, wie das Almtal oder auch einzelne spezialisierte Gastgeber von der einfachen Pension bis hin zum 4-Sterne-Superior-Wellnesshotel - setzen auf die atemberaubende Wirkung des Waldes. Sie stellen, je nach Stärken des Hauses und Besonderheiten der Region mehr als Waldbaden und waldpädagogische Führungen bereit. Denn das Gesamtprodukt Wald hat viele Facetten. Mitunter eigens ausgebildete WALDNESS.Coaches vermitteln den Gästen kreative, tief verwurzelte Angebote: vom Wald.Schmecken über spezielle Wald.Entspannung bis hin zu ganz besonderen Wald.Ruheplätzen. Die Gastgeber selbst punkten mit einer hohen Waldkompetenz und Servicequalität.

Erste WALDNESS.Destination Europas ist das Almtal im Salzkammergut in Oberösterreich. Hier wurde WALDNESS auch entwickelt und von hier nimmt WALDNESS seinen Weg nach Europa bzw. werden die WALDNESS.Coaches ggf. ausgebildet. Aktuell wird die Pauschale „WALDNESS.Altweibersommer“ angebo-ten (6 Termine zwischen 9. September und 18. Oktober – es sind noch ein paar Plätze frei!): Da wird ein Nachmittag in der Waldschule mit WALDNESS®.Meister Fritz Wolf verbracht, gibt es eine WALDNESS®.Massage ebenso, wie Wald.Wyda (das Yoga der Kelten) und einen Besuch in der Waldsauna. Dazu unterschiedliche geführte Wanderungen. Unterschiedlicher und intensiver kann „Dr. Wald“ wohl nicht erlebt werden. Dazu bekommt noch jeder Teilnehmer einen WALDNESS®-Hut aus dem Almtal zum mit nach Hause nehmen, einen Leih-Wetterfleck für die Dauer des Aufenthaltes, sowie eine Genusslizenz für Almtaler Schmankerl bei den Partnerbetrieben von Schmecktakuläres Almtal. Natürlich ist auch der Eintritt für den Cumberland Wildpark inkludiert, den man auch nach einer Wanderung am Almuferweg „Genuss am Almfluss“ erreichen kann. Und der Preis: ab € 453,-- im Sommer lässt es sich in vier Nächten herzhaft schlafen nach so viel Waldluft…

