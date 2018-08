Emaar Hospitality Group bietet hervorragende Sommerangebote für Gäste in allen ihrer Dubai Hotels

Emaar Hospitality Group, die für Hospitality und Freizeit zuständige Tochtergesellschaft der Emaar Properties, bietet in diesem Sommer eine Auswahl außergewöhnlicher Übernachtungsangebote für ihr gesamtes, 13 Hotels umfassendes Portfolio in Dubai an. Bis zum 30. September 2018 können Hotelgäste der Emaar Hospitality Group extrem kostengünstige Preise genießen, die zu einem noch lohnenderen Aufenthalt in Dubai beitragen.

Alle Hotels sind zentral gelegen und befinden sich in unmittelbarer Nähe der populären Freizeit- und Lifestyle-Ziele wie u. a. des Nationalsymbols Burj Khalifa; der Dubai Mall, der weltweit am meisten besuchten Retail-Destination; und der Dubai Marina, eines der größten Entwicklungsprojekte einer Uferpromenade in der Region. Diese speziellen Sommerpreise können in den luxuriösen Premium Address Hotels + Resorts, den luxuriösen Vida Hotels and Resorts und den zeitgenössischen Rove Hotels der mittleren Preisklasse in Anspruch genommen werden.

Sowohl in den Address Hotels + Resorts als auch den Vida Hotels and Resorts können Gäste pro zwei gebuchten Nächten eine kostenlose Übernachtung erhalten. Das Hotel-Portfolio, in denen die Gäste diese Vorteile nutzen können, beinhaltet Address Downtown, Address Boulevard und Palace Downtown − alle in Downtown Dubai; Address Dubai Marina und Address Montgomerie. Unter den Vida Hotels and Resorts befinden sich das mit Stil und Komfort ausgestattete Vida Downtown und das mit echter arabischer Gastfreundschaft aufwartende Manzil Downtown.

Rove Hotels hat mit Preisen ab 198 ED pro Nacht ein unschlagbares Angebot für alle fünf Hotels − Rove Downtown, Rove Healthcare City, Rove City Centre, Rove Trade Centre und Rove Dubai Marina.

Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Dubai hat sich als ganzjährige Ferien-Destination und Mittelpunkt für Geschäftsreisen etabliert. Wir bieten unseren Gästen, die unvergessliche Momente in unseren erstklassigen Hotels erleben, ein herausragendes Angebot. Diese Angebote werden für unsere Gäste unwiderstehlich sein und zu ihrer Freude am Entdecken einer der weltweit populärsten Touristen-Destinationen beitragen."

Die Gäste haben auch die Möglichkeit, die an der Rezeption von teilnehmenden Hotels erhältlichen 'Live It Up'-Angebote zu erstehen. Entdecken Sie den VR Park, den Dubai Ice Rink, das Dubai Aquarium & Underwater Zoo and KidZania®, die Dubai Opera und At the Top, Burj Khalifa zu einem unschlagbaren Preis. Wählen Sie zwei Attraktionen für nur 39 USD pro Paket oder erweitern Sie das Erlebnis auf vier weitere Attraktionen zum Preis von nur 59 USD pro Paket.

