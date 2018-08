KRONEHIT bleibt der verlässliche Fels in der Brandung

Wien (OTS) - Der mit Spannung erwartete erste Radiotest nach der Neubeauftragung dieser Erhebung zeigt das schon lange gewohnte Bild: Auch in einem Umfeld leicht rückläufiger Reichweiten für Radio gesamt glänzt KRONEHIT mit stabilen und teilweise sogar leicht steigenden Reichweiten (Tagesreichweite 10+ Mo-So 10,7%, Mo-Fr 11,2%, in der werberelevanten Zielgruppe 14-49 Jahre (Mo-So) unverändert 16,2%). Während auch der Marktanteil in der „Werbezielgruppe“ 14-49 konstant bei 13% liegt, konnte jener bei 10+ um einen Prozentpunkt gesteigert werden.

KRONEHIT ist weiter klarer Marktführer unter den Privatradios, und zusätzlich meistgehörtes Privatradio (14-49, Mo-So) in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich, Tirol und nun auch Salzburg vor den jeweiligen regionalen Mitbewerbern.

Geschäftsführer Dr. Ernst Swoboda: „Ich freue mich sehr, dass die intensive Arbeit des gesamten KRONEHIT-Teams durch den aktuellen Radiotest wieder bestätigt wird. Wir bemühen uns Tag für Tag, noch besser für unsere Hörerinnen und Hörer zu werden, ganz nah bei ihnen zu sein und das KRONEHIT-Lebensgefühl mit ihnen zu teilen und sind damit zum Kern einer treuen und eng mit KRONEHIT verbundenen Community geworden.“

Programmdirektor Rüdiger Landgraf, MA MBA: „Ein Riesenkompliment an das ganze KRONEHIT Team – und vor allem ein Riesendank an unsere treuen Hörerinnen und Hörer!“

Rückfragen & Kontakt:

KRONEHIT Radio BetriebsgmbH

Andrea Heidrich

06646070058175

andrea.heidrich @ kronehit.at