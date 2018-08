ORF RADIO OBERÖSTERREICH - DER Sommerhit in Oberösterreich!

Linz (OTS) - Es war wieder eine höchst erfreuliche erste Halbzeit in diesem Radiojahr 2018! Mit vielen Neuerungen, Publikumsaktionen und Besuchen im ganzen Land haben wir unsere Hörerinnen und Hörer überrascht, unterhalten und begeistert. Und die bedanken sich mit ihrer Treue zu ihrem ORF RADIO OBERÖSTERREICH! Das zeigt auch der aktuelle Radiotest des unabhängigen Marktforschungsinstituts Gfk für die Periode Juli 2017 bis Juni 2018. Mit 321.000 Hörerinnen und Hörern während der Woche (Mo – Fr, 10+) bestätigt RADIO OBERÖSTERREICH seine unangefochtene regionale Marktführerschaft im Land.

Auf dem Gesamt-Radiomarkt konnte ORF RADIO OBERÖSTERREICH seine regionale Spitzenposition einmal mehr ausbauen. 25% Marktanteil bedeuten wieder einen Zugewinn (Mo - So, 10+) und belegen, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher dem Programm aus dem ORF Landesstudio jede 4te gehörte Radiominute widmen. Der Marktanteil von RADIO OBERÖSTERREICH liegt damit höher als der der drei stärksten privaten Angebote zusammen.

Aber auch die Hörerzahlen können sich sehen lassen. Allein während der Woche sind es 321.000 jeden Tag! (Mo – Fr, 10+)

„Seit vielen Jahren halten uns die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher die Treue – dafür möchten wir uns auch in diesem Jahr wieder sehr herzlich bedanken“, freut sich ORF Landesdirektor Mag. Kurt Rammerstorfer über den positiven Radiotest. „Darum sind wir auch stets bemüht, möglichst oft in Kontakt mit unseren Hörerinnen und Hörern im Land zu kommen, sei es während der Ferien durch unser Sommerradio mit 45 Stationen in ganz Oberösterreich oder durch neue Angebote, wie etwa „ORF OÖ kompakt“, so Rammerstorfer.

Über 18.000 Abonnenten lassen sich mit „ORF OÖ kompakt“ bereits zweimal täglich per Direktnachricht auf ihrem Handy über das Neueste aus Oberösterreich informieren – ob zuhause, in der Arbeit oder an ihrem Urlaubsort.

Die gesamte ORF-Radio-Flotte verzeichnet beim jüngsten Radiotest in Oberösterreich ein sehr gutes Ergebnis. Bei den Marktanteilen gibt es erneut ein Plus von 2 Prozentpunkten auf 70% (Mo – So, 10+).

Ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr war es auch wieder für die tägliche regionale Fernseh-Informationssendung „Oberösterreich heute“. Sie verzeichnete 50% Marktanteil und einen Schnitt von täglich 185.000 Zuseherinnen und Zusehern während der Woche (Mo – Fr). Damit liegt das ORF Landesstudio Oberösterreich an der Spitze aller Landesstudios.

Auf nach wie vor großes Interesse stößt auch das Online-Angebot des ORF Oberösterreich unter „ooe.orf.at“. Und auch die online verfügbaren Videoangebote des ORF Oberösterreich in der ORF-TVthek unter tvthek.ORF.at waren im ersten Halbjahr 2018 wieder ein beliebtes Ziel der Oberösterreicher im Internet.

