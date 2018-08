ORF in memoriam Erich Lessing mit Doku „Der Fotograf im Rückspiegel“

ORF III zeigt auch „Im Gespräch mit Erich Lessing“

Wien (OTS) - Zum Ableben von Erich Lessing ändert der ORF sein Programm: Am Freitag, dem 31. August 2018, steht um 23.20 Uhr in ORF 2 die Doku „Erich Lessing: Der Fotograf im Rückspiegel“ auf dem Programm. ORF III zeigt diese Dokumentation am Sonntag, dem 2. September um 22.45 Uhr. Danach folgt um 23.40 Uhr „Im Gespräch mit Erich Lessing“. 2015 führte ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz rund um das Jubiläumsjahr des Staatsvertrags ein ausführliches Interview mit dem Jahrhundertfotografen.

Erich Lessing: Der Fotograf im Rückspiegel

Anlässlich Erich Lessings 90. Geburtstags im Jahr 2013 haben Thomas Hackl und Martina Hechenberger ein persönliches Porträt über Lessings Leben gedreht. Er erzählt darin von seiner Jugendzeit in Wien, seinen Erlebnissen auf der ganzen Welt, der Eröffnung seiner Galerie im Jahr 2011 und seinem unvergleichlichen Schaffen.

In memoriam Erich Lessing wiederholt Ö1 morgen, Donnerstag, den 30. August, eine Ausgabe von „Im Gespräch“ (21.00 Uhr) aus dem Jahr 2006. Unter dem Titel „Der Meister der Erzählfotografie“ reflektierte Lessing im Gespräch mit Renata Schmidtkunz seine sehr spezifische Wahrnehmung der Welt.

