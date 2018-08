Erich Valentin (SPÖ) ad Strache: Konkrete Fakten statt unhaltbarer Anschuldigungen

Das partnerschaftliche Dienstrecht in Wien ermöglicht faire Diensteinteilung bei der MA48

Wien (OTS/SPW-K) - „Im ORF-‚Sommergespräch’ hat sich Vizekanzler Strache zu so manchen unhaltbaren Behauptungen hinreißen lassen. Sieht man genauer hin, verflüchtigen sich die Vorwürfe an unsere MA48 freilich schneller als der Rauch seiner Zigarette“, stellt der Wiener Gemeinderat Erich Valentin (SPÖ) fest. Der Sprecher für Umwelt und Wiener Stadtwerke berichtigt den FPÖ-Chef: „Natürlich muss im öffentlichen Dienst kein/e WienerIn mehr als zwölf Stunden am Stück arbeiten. Es gibt zudem eine genaue Überstundenregelung, die Mehrleistungen fair abdeckt.“

In bestimmten Bereichen, die für das Funktionieren einer Großstadt essenziell sind – z.B. Versorgung oder öffentliche Sicherheit –, gibt es eigene, genau ausformulierte Bestimmungen im Dienstrecht der Stadt Wien. Dieses ist die Grundlage für alle Diensteinteilungen. „Der Pflegebereich, Krankenhäuser, Rettung, Feuerwehr oder Winterdienst sind dermaßen herausfordernd für die Bediensteten, dass wir hier nur partnerschaftlich agieren. Wien hat hier dem Bund einiges voraus“, so Valentin. „Während wir das Dienstrecht im Austausch mit der Personalvertretung beschlossen haben, bekommen Bundesbedienstete ihre Überstunden künftig von oben angeordnet – ohne Absprache mit der Gewerkschaft. Unter Konzernkanzler Kurz und seinem Beamtenminister Strache wird sich das auch nicht zum Besseren wenden, das ist völlig klar.“

„Die MA48 ist ein Vorzeigebetrieb: Der Winterdienst wäre ohne Überstunden nicht möglich. Stärke und Dauer des Niederschlags sind nicht vorhersehbar. Wenn es drei Nächte durchschneit, müssen alle mit anpacken, damit Rettung und öffentlicher Verkehr durchkommen“, nennt Valentin ein Beispiel. „Die Müllabfuhr kommt in Wien jede Woche. Die Straßenreinigung ist täglich im Einsatz. Außerdem erbringt die MA48 notstandspolizeiliche Maßnahmen, das heißt, sie repariert beispielsweise Schlaglöcher, ersetzt Verkehrszeichen, sichert Gefahrenstellen“, so Valentin. „Und wissen Sie, warum das funktioniert, Herr Strache? Weil wir diese Überstunden selbstverständlich alle ausbezahlen, am Sonntag mit 200 %. Und das machen wir gerne.“

„Wien ist eine der saubersten Städte der Welt und, wie mehrfach betont, die lebenswerteste noch dazu. Das verdanken wir dem Einsatz unserer MitarbeiterInnen. Darum setzen wir alles daran, dass die Gemeinde Wien die Top-Arbeitgeberin der Region ist“, schließt Valentin.

