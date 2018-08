NEOS Wien/Wiederkehr zu Deutschförderklassen: Rot-Grün gegen Schwarz-Blau auf dem Rücken der Kinder

Christoph Wiederkehr: „Gegenseitiges Abwälzen der Verantwortung wird keine Probleme lösen!“

Wien (OTS) - „Es ist erschütternd, dass es in der Bildungspolitik offenbar nur um ein Match Rot-Grün gegen Schwarz-Blau geht“, reagiert der designierte Klubobmann von NEOS Wien Christoph Wiederkehr auf die geplanten Maßnahmen der Stadt Wien in Sachen Deutsch-Förderklassen. „Dass Schwarz-Blau im Bund massiv Sprachförderkräfte streicht, ist ein bildungspolitischer Skandal. Aber die rot-grüne Regierung in Wien kann sich nicht allein darauf hinausreden – seit Jahrzehnten wird in der Wiener Bildungspolitik geschlafen, akute Probleme werden vertuscht und besorgten Lehrkräften werden Maulkörbe umgehängt. Wien kann auch ohne Unterstützung des Bundes dringend benötigte Förderkräfte und Schulpsychologen einstellen. Da sind wir noch weit von dem entfernt, was Rot-Grün im eigenen Regierungsprogramm 2015 angekündigt hat“, schließt Wiederkehr.

