„Richtige Entscheidung!“ - Studierendenzufriedenheit an der IMC FH Krems konstant hoch

Die Kremser Fachhochschule konnte bei der Universum Talent Research wieder punkten.

Krems (OTS) - Die „Universum Talent Research 2018“ ergab erneut eine außergewöhnlich hohe Studierendenzufriedenheit an der IMC FH Krems. International, professionell und innovativ – das sind die Hauptassoziationen, die die Studierenden mit der IMC FH Krems verbinden. Außerdem wird die dynamische und sehr offene Atmosphäre von den Studierenden besonders geschätzt. Im Rahmen der Umfrage hat sich auch gezeigt, dass der Anteil der Studierenden mit Auslandserfahrung sowohl im Zuge des Studiums als auch durch Praktika deutlich über dem Durchschnitt liegt. Das führt auch dazu, dass das „International Mindset“ bei den Studierenden der IMC FH Krems besonders gut ausgeprägt ist. Österreichweit wurden für die Universum Talent Research 2018 mehr als 10.000 Studierende nach ihren Karriereambitionen und ihrer Hochschulwahrnehmung befragt.

Studierendenzufriedenheit sehr hoch

In der wichtigsten Kategorie – der Studierendenzufriedenheit – konnte wie in den vergangenen Jahren gepunktet werden. Abgefragt wurde dabei die Bereitschaft, die eigene Hochschule weiterzuempfehlen, die generelle Zufriedenheit und ob sich die Studierenden bei erneuter Wahl der Hochschule wieder für dieselbe Hochschule entscheiden würden. Für die hohe Zufriedenheit der Studierenden zeichnen unter anderem die hohe Beschäftigungsquote der Abgänger, die guten Referenzen und die gute Ausgangsbasis für eine internationale Karriere verantwortlich.

In Krems starten internationale Karrieren

Die Studierenden schätzen an der IMC FH Krems besonders die internationale Anerkennung, das freundliche und offene Umfeld und die gute Referenz für die weitere Ausbildung und Karriere. Da eines der Top drei Karriereziele der Studierenden ein sicherer und beständiger Job ist, trifft es sich gut, dass die Beschäftigungsquote für Absolventinnen und Absolventen der IMC FH Krems bei 98% liegt. Ein guter Partner für den Karrierestart ist das Career Center der IMC FH Krems, das den Studierenden einen echten Mehrwert bietet und ihnen unterstützend zur Seite steht.

„Die IMC FH Krems legt besonderen Wert darauf, die Studierenden auf bestmögliche Weise durch ihr Studium zu begleiten, ihnen vielfältige Möglichkeiten im Forschungs-und Praxisbereich zu eröffnen und sie so bestens auf den Berufseinstieg oder ihren Karrieresprung vorzubereiten. Daher macht es uns wirklich stolz zu sehen, dass wir zum wiederholten Male besonders bei der Studierendenzufriedenheit punkten konnten. Die IMC FH Krems steht für hohe Qualität in der Lehre, für exzellente Karrierechancen und ein starkes Netzwerk, was uns durch die Universum Talent Research 2018 erneut bestätigt wird“, zeigt sich IMC FH Krems Geschäftsführerin Mag. Ulrike Prommer erfreut über das gute Ergebnis.

Über UNIVERSUM

Universum ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen und der globale Spezialist für Employer Branding. Von Oktober 2017 bis Mai 2018 wurden insgesamt 10.125 Studierende, davon 395 IMC FH Krems Studierende aus allen Departments, befragt.





Rückfragen & Kontakt:

IMC FH Krems

Michaela Sabathiel

Leiterin Marketing & Öffentlichkeitsarbeit



Mag. Julia Erber

Kommunikation & PR

E-Mail: marketing @ fh-krems.ac.at