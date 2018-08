VP-Schwarz: Neuer AHS-Standort in Penzing ist Mogelpackung

AHS in Penzing in Unterstufe als Neue Mittelschule geführt – Seit 16 Jahren keine neue AHS-Unterstufe mehr in Wien eröffnet – Rot-Grün muss Deutschförderklassen umfassend umsetzen

Wien (OTS) - Als „Mogelpackung“ bezeichnete ÖVP Wien Bildungssprecherin Sabine Schwarz den heute von der rot-grünen Stadtregierung präsentierten AHS-Standort in Penzing. „Hierbei handelt es sich lediglich um eine AHS-Oberstufe. Die Unterstufe wird jedoch als Neue Mittelschule geführt“, so Schwarz. Rot-Grün setze damit einen weiteren Schritt, um das Gymnasium in der Langform in Wien auszudünnen sowie eine gemeinsame Schule über die Hintertür einzuführen. Das letzte öffentliche Gymnasium inklusive einer AHS-Unterstufe wurde in Wien vor 16 Jahren eröffnet, und das obwohl der Andrang auf Gymnasien ungebrochen ist. „Der Ausbau echter Gymnasien inklusive AHS-Unterstufen muss endlich wieder forciert werden, damit in Wien jedes AHS-reife Kind auch die Möglichkeit auf einen AHS-Platz hat“, so Schwarz. Schließlich gehe es darum, Vielfalt statt Einfalt in der Stadt zu fördern, wo Leistung gefordert und gefördert und nicht durch Gleichmacherei verhindert wird.

Zudem solle Stadtrat Czernohorszky endlich seine undifferenzierte Kritik an den Deutschförderklassen beenden. „Faktum ist, die bisherigen Maßnahmen dieser Stadtregierung haben nicht dazu geführt, dass die Kinder ordentlich und ausreichend Deutsch lernen. Ganz im Gegenteil, alle Tests zeigen, die bisherigen Maßnahmen versagen. Andere und wirksamere Maßnahmen sind deshalb jetzt gefordert, um tatsächlich allen Kindern einen gleichen Start in der Bildungslaufbahn zu ermöglichen. Und ohne Deutschkenntnisse gibt es definitiv keine gleichen Chancen für alle. Laissez faire à la Rot-Grün ist gescheitert, jetzt muss die Stadtregierung alles daran setzen, damit die Maßnahmen der Bundesregierung auch umfassend umgesetzt werden“, so Schwarz.

