Zweite NR-Präsidentin Doris Bures trauert um Erich Lessing

"Lessing war bildhafter Chronist unserer Republik"

Wien (PK) - Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures ist tief betroffen vom Ableben des Fotografen Erich Lessing, der heute im Alter von 95 Jahren verstarb. "Erich Lessing hat als Zeitzeuge der Zweiten Republik Schlüsselmomente unserer Geschichte eindrucksvoll festgehalten. Seine Leidenschaft den Moment einzufangen und seine große Hingabe zu Menschen und ihrem Leben machen seine Werke zeitlos", so Bures über das Lebenswerk von Erich Lessing.

Durch seine Kindheit, die vom Exil in Palästina geprägt war, habe Lessing einen einzigartigen Blick auf die österreichische Nachkriegsgesellschaft gehabt, so Bures. "Seine Bilder waren nie nur Schwarz und Weiß. Er hatte einen einzigartigen Blick auf unser Land, den er mit Hilfe einer Linse für uns zugänglich gemacht hat. Dafür, dass er uns an seiner Perspektive durch seine Werke für immer teilhaben lässt, bin ich sehr dankbar!", so Doris Bures abschließend.

Den Willen die Grautöne nicht zu übersehen und seine große Offenheit habe Erich Lessing auch an seine Kinder übergeben, so die Zweite Präsidentin. Ihr großes Mitgefühl gelte besonders der Familie des Verstorbenen. Darunter auch Hannah Lessing, die sich als Generalsekretärin des Nationalfonds seit über 20 Jahren für die Opfer des Nationalsozialismus einsetze. (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/ParlamentWien

www.twitter.com/oeparl