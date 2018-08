Lercher: Leider keine Überraschung - der 12-Stunden-Tag kostet Arbeitsplätze

Beschwerden bei AK bestätigen: Druck auf ArbeitnehmerInnen steigt, Verlust von Jobs droht

Wien (OTS/SK) - Der 12-Stunden-Tag ist noch nicht einmal in Kraft getreten und zeigt bereits „seine ersten Auswüchse“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher. Laut Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl gibt es schon dutzende Beschwerden von ArbeitnehmerInnen, die von ihren Chefs massiv unter Druck gesetzt werden. „Einige Arbeitgeber nutzen das neue Gesetz, um den ArbeitnehmerInnen mit Jobverlust zu drohen und ihnen keine Zuschläge mehr auszuzahlen. Andere planen offenbar bereits ganz konkret, Beschäftigte zu entlassen. Denn dank Konzernkanzler Kurz können ja jetzt weniger Menschen das gleiche Arbeitspensum abarbeiten, in dem sie einfach länger hackeln“, kritisiert Lercher. ****

„Genau davor haben wir gewarnt: Es gibt keine Freiwilligkeit für ArbeitnehmerInnen beim 12-Stunden-Tag! Das war ein reiner Marketing-Gag der Regierung, um diesen Anschlag auf die Rechte der ArbeitnehmerInnen zu verkaufen.“ In Wahrheit gehe es darum, dass immer weniger Menschen immer mehr arbeiten sollen, „weil das für die Großkonzerne, die das Gesetz bei Kurz bestellt haben, einfach billiger ist“, betont Lercher. „Es ist leider keine Überraschung und das dicke Ende wird noch kommen: Diese Maßnahme der schwarz-blauen Regierung kostet Österreich Arbeitsplätze! (Schluss) sc

