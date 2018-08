Ilija Trojanow, Nadja Maleh, Cornelia Lauschmann und Oliver Baier am 30. August zu Gast in „Stöckl.“

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl." sind am Donnerstag, dem 30. August 2018, um 23.00 Uhr in ORF 2 Schriftsteller Ilija Trojanow, Kabarettistin Nadja Maleh, die ehemalige militärische Fluglotsin Cornelia Lauschmann und „Was gibt es Neues?"-Moderator Oliver Baier zu Gast bei Barbara Stöckl.

„Ein Bettler in der Fußgängerzone: Spenden oder nicht?“ Eine Frage, die sich viele Menschen regelmäßig stellen. Der Schriftsteller Ilija Trojanow macht anhand dieser Frage die Zweischneidigkeit des Helfens deutlich: „Man hilft kurzfristig und hat ein gutes Gewissen. Langfristig ändert man aber nichts.“ Der Autor des preisgekrönten Romans „Der Weltensammler“ recherchierte für sein neues Buch „Hilfe? Hilfe!“ weltweit verschiedene Ansätze von Hilfe – von der Wohltätigkeit von Reichen bis hin zu lokalen Initiativen. Wie sollten Hilfsaktionen beschaffen sein, damit sie Ungerechtigkeit und Ungleichheit auf der Welt bekämpfen können?

Die sozial engagierte Kabarettistin Nadja Maleh geht mit einem neuen Programm auf Tour. Die Tochter einer Osttiroler Psychotherapeutin (Mutter Margaretha Maleh ist auch Präsidentin von Ärzte ohne Grenzen Österreich) und eines syrischen Arztes taucht auf der Bühne gerne in verschiedene Kulturen ein. Über die Jahre hat die Entertainerin Dutzende fiktive Frauencharaktere geschaffen, um sich auf diese Weise auch mit Vorurteilen auseinanderzusetzen.

Als Cornelia Lauschmann mit Anfang 30 ihr Theologiestudium im Stift Heiligenkreuz begann, hatte sie bereits eine außergewöhnliche berufliche Karriere hinter sich: von der Filialleiterin einer großen Fast-Food-Kette zur ersten militärischen Fluglotsin Österreichs. Die Salzburgerin erzählt im ORF-Nighttalk „Stöckl.“, was sie schon als Kind am Bundesheer faszinierte und wie sie zum katholischen Glauben fand, nachdem sie zunächst aus der Kirche ausgetreten war.

„Was gibt es Neues?“-Moderator Oliver Baier zeigt sich von einer Seite, die nicht viele von ihm kennen. In seiner Freizeit absolviert er nämlich extreme Radtouren. Nachdem er Anfang des Jahres von Bangkok nach Singapur geradelt war, kam er nun gerade von einer weiteren spektakulären Tour zurück: Mehr als 2.000 Kilometer quer durch Europa mit Endstation Paris. Was treibt den 52-Jährigen an?

