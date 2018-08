„matinee“: Doku über Burgen in Niederösterreich, Nicoletti-Porträt zum 100. Geburtstag und „Die Kulturwoche“

Außerdem: „Katholischer Gottesdienst“ aus Wiener Neustadt, „Der Geschmack Europas – Mähren“ und letzte Folge „Auf den Schienen des Doppeladlers“

Wien (OTS) - Einmal im Leben Burgherrin oder Burgherr zu sein: Dass solche Träume auch Wirklichkeit werden können, zeigt die „matinee“ am Sonntag, dem 2. September 2018, um 9.05 Uhr in ORF 2 in der Dokumentation „Alte Burgen und ihre neuen Herren in Niederösterreich“. Nach der Übertragung des „Katholischen Gottesdiensts“ (9.30 Uhr) live aus dem Neukloster in Wiener Neustadt würdigt das Porträt „Susi Nicoletti – Mit Ernst unernst“ (10.15 Uhr) die österreichische Schauspielerin und Komödiantin, deren Geburtstag sich am 3. September zum 100. Mal jährt. Am Ende des von Clarissa Stadler präsentierten ORF-Kulturvormittags steht „Die Kulturwoche“ (10.45 Uhr) mit aktuellen Berichten und Tipps zum heimischen Kulturgeschehen.

Außerdem zeigt ORF 2 am Sonntag – nach der „ZiB“-Ausgabe um 11.00 Uhr – zwei weitere Produktionen der ORF-TV-Kultur: eine Ausgabe der „matinee“-Reihe „Der Geschmack Europas“ (11.05 Uhr), die diesmal nach Mähren blickt, gefolgt von der finalen Episode der Doku-Trilogie „Auf den Schienen des Doppeladlers“ (11.35 Uhr), die die Eisenbahn-Reise durch die Donaumonarchie abschließt.

„Alte Burgen und ihre neuen Herren in Niederösterreich“ (9.05 Uhr)

Dudelsackmusik, Feuershow und Ritteressen – damit lockt Erich Podstatny die Gäste auf seine Burg. Der Immobilienunternehmer hat vor einigen Jahren die Burg Plankenstein im Mostviertel gekauft. Seitdem hat er das mittelalterliche Bauwerk in ein Hotel mit 50 Zimmern und 200 Betten umgestaltet. Der extreme Aufwand vom Organisatorischen über die Bautechnik bis hin zur Betreuung der Gäste und Führung der Mitarbeiter reizt ihn. Burg Plankenstein wurde so zu einem Spielplatz für einen Mann mit viel Mut zum finanziellen Risiko und zur Neubewertung eines jahrhundertealten Gebäudes.

Die Dokumentation von Barbara Baldauf beschreibt das Leben verschiedener „Neo-Burgherren“ in Niederösterreich, wie jenes des Gastronomen-Ehepaars Nemetz auf Burg Oberranna im Waldviertel oder von Ernst Strobl auf Burg Greifenstein.

Die Burgruine Dobra liegt am mächtigen Dobra-Stausee im Waldviertel und hat ihre neue Bestimmung vor mehr als 20 Jahren gefunden. Da übernahm der Verein „Pölla aktiv“ die Pacht der alten Ruine und begann sie mit viel Eigenleistung zu sanieren. Das Ziel: das Gemäuer wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und als Bühne für Kulturveranstaltungen zu nutzen. Das Konzept ging auf – mittlerweile ist die Burgruine ein beliebtes Ausflugsziel und wird auch gerne für Hochzeiten genutzt.

„Susi Nicoletti – Mit Ernst unernst“ (10.15 Uhr)

Susi Nicoletti war eine der beliebtesten und vielseitigsten Schauspielerinnen Österreichs. In einer unverwechselbaren Mischung aus Charme, Komödiantik und höchster Professionalität gestaltete die geborene Münchnerin, die ihre Karriere als Tänzerin begann, Rollen von Klassikern wie Kleist, Goethe, Goldoni, Hofmannsthal u. a. bis hin zur Gegenwartsliteratur. Einen ebenso beachtlichen Teil ihrer Tätigkeit widmete sie Nestroy und dem sogenannten Boulevard. Sie wirkte in unvergessenen Klassikern wie „Hallo Dienstmann“ oder „Es schlägt 13“ mit. Außerdem unterrichtete sie am Wiener Max-Reinhardt-Seminar.

Das Porträt von Michael Bukowsky bietet einen Rückblick auf eine mehr als ein halbes Jahrhundert währende Schauspielkarriere und gewährt einige sehr persönliche Einblicke in das Leben der Grande Dame der Schauspielkunst.

