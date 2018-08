ORF III am Donnerstag: „ORF III AKTUELL“ zum Treffen der Verteidigungsminister, im Hauptabend „Edgar Wallace“-Krimidoppel

Wien (OTS) - Das informelle Treffen der Verteidigungsminister im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes findet vom 28. bis 30. August im Wiener Austria Center statt. Daher zeigt ORF III Kultur und Information am Donnerstag, dem 30. August 2018, um 11.55 Uhr die Live-Übertragung der im Anschluss an das Treffen stattfindenden Pressekonferenz in „ORF III AKTUELL“ (auch unter tvthek.ORF.at verfügbar). Es sprechen Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) und die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini.

Im Hauptabend sind zwei Edgar-Wallace-Filme – kuratiert vom Filmexperten Horst-Günther Fiedler – zu sehen. Den Auftakt zum zweiteiligen „sommer.krimi“-Abend macht „Der unheimliche Mönch“ (20.15 Uhr) von Regisseur Harald Reinl aus dem Jahr 1965. Auf Darkwood Castle geht es nicht mit rechten Dingen zu. Nachts im Schlosspark wird des Öfteren eine in einer Mönchskutte vermummte Gestalt gesichtet. Wenig später sind mehrere junge Mädchen spurlos verschwunden. Auch Gwendolin (Karin Dor), die Enkelin und Alleinerbin des Schlossherrn, entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Für Inspektor Bratt (Harald Leipnitz) von Scotland Yard höchste Zeit, den mysteriösen Vorgängen auf die Schliche zu kommen.

In „Der Mann mit dem Glasauge“ (21.45 Uhr) aus dem Jahr 1969 sind Inspektor Perkins (Horst Tappert) und Sir Arthur (Hubert von Meyerinck) erneut einem mysteriösen Täter auf der Spur. Der Mord an einer Tänzerin führt die beiden in den Billard-Club „Das Glasauge“. Der vermeintliche Mörder ist dort nicht zu finden, dafür aber Billardqueues, die als Versteck für Kokain dienen. Regie führte Alfred Vohrer.

