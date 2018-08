Foto-/Film-/Interview-Termin: Auftakt zum „Store Seller“, der Berufs-Staatsmeisterschaft im Handel

Der Startschuss für den „Store Seller“, die 1. Berufs-Staatsmeisterschaft im Handel, fällt am 4. September 2018 um 14 Uhr in der WKÖ in Wien-Wieden

Wien (OTS) - Am 4. September 2018 um 14 Uhr findet die Informations- und Auftaktveranstaltung zum „Store Seller“-Wettbewerb, der Berufs-Staatsmeisterschaft im Handel im Rahmen der Berufsmeisterschaften AustrianSkills, statt. Veranstaltungsort ist die Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, Zone C, Saal 5 in Wien-Wieden. Dazu lädt die WKÖ-Bundessparte Handel herzlich ein.

Dort stehen die „Store Seller“-Teilnehmer/-innen für Foto- und Filmaufnahmen sowie für Gespräche zur Verfügung. Bei den Damen und Herren handelt es sich um die Erstplatzierten der österreichweiten Lehrlingswettbewerbe im Handel, den Juniors Sales Champions, aus vier Bundesländern, nämlich aus Wien, Niederösterreich, aus Salzburg sowie aus Tirol. Darüber hinaus werden an diesem Tag auch die jeweiligen Unternehmensvertreter vor den Vorhang gebeten, um ihr Engagement in Sachen Förderung von Nachwuchstalenten zu würdigen.

Und so geht es nach dem 4. September weiter: Bei der Premiere des „Store Seller“-Wettbewerbes im November dieses Jahres werden die sechs jungen Verkaufstalente gegeneinander antreten.

Der Sieger beim „Store Seller“-Wettbewerb im Rahmen von AustrianSkills qualifiziert sich für die Teilnahme an der Berufs-Europameisterschaft EuroSkills im Bereich Handel/Verkauf (international eben: „Store Seller“). Die Berufs-EM findet 2020 in der steirischen Landeshauptstadt Graz statt.

