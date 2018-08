Über 1.000 Kinder und Jugendliche planten ihre Schulhöfe und Spielplätze mit

LR Teschl-Hofmeister: Den zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern wird im Rahmen von Mitbeteiligungsprojekten eine Stimme gegeben

St. Pölten (OTS/NLK) - Die vom Land Niederösterreich initiierte Förderaktion „Schulhöfe und Spielplätze in Bewegung“ startete Anfang des Jahres in die dritte und letzte Runde. Weitere 30 niederösterreichische Gemeinden bekamen sowohl eine großzügige finanzielle als auch eine prozessbegleitende Unterstützung zugesagt. Auch heuer beteiligten sich bereits über 1.000 Schülerinnen und Schüler an der Planung ihres Freiraumprojektes und ab Herbst helfen weitere rund 700 Kinder und Jugendlichen mit, die Schulhöfe und Spielplätze im Rahmen einer „Pflanz-Werkstatt“ naturnah zu gestalten. Die 30 geförderten Gemeinden stellen ihre Projekte bis spätestens Sommer 2019 fertig und geben die neu geschaffenen Freiräume sogleich zum Bespielen frei. „Der Schwerpunkt dieser Förderperiode liegt abermals auf der Errichtung von Schulfreiräumen, da die Schule immer mehr zum Lebensraum für unsere Kinder und Jugendlichen wird und auch für die Freizeitgestaltung über einen bedürfnisgerecht gestalteten Freiraum verfügen sollte“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zur Notwendigkeit dieser Förderinitiative.

Eine der wichtigsten Säulen der Förderaktion sind die Mitbeteiligungsprojekte, die mit allen Involvierten und zukünftigen Nutzerinnen und Nutzern durchgeführt werden. Als prozessbegleitender Partner steht dabei die NÖ Familienland GmbH den Gemeinden zur Seite und bindet von Anfang an GemeindevertreterInnen, SchulvertreterInnen, Eltern und SchülerInnen in den Entstehungsprozess des Schulfreiraumes oder Spielplatzes mit ein. Zu Beginn werden die Rahmenbedingungen mit den Erwachsenen besprochen bevor die Kinder und Jugendlichen im Rahmen einer „Spielforscher-Werkstatt“ zum Zug kommen, ihre Wünsche deponieren und abstimmen können, welche Spielfunktionen ihnen am wichtigsten sind.

In der heutigen Zeit wird beim Schulneubau die Errichtung eines bedürfnisgerecht angelegten Schulfreiraumes selbstverständlich mitgedacht, denn Schule ist mehr als nur ein Ort des Lernens. Im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung sind Freiräume essentiell für die Freizeitgestaltung, aber auch in den Pausen und während des Unterrichts werden Schulhöfe und Schulgärten gerne herangezogen, damit sich die Schülerinnen und Schüler zwischendurch auspowern, neue Energie tanken oder entspannen können.

„Die vielen schönen Projekte, die im Rahmen der Förderaktion bereits entstanden sind, sind der Beweis dafür, dass eine Gestaltung mittels Mitbeteiligung ein sehr guter Weg ist und die Entstehung von Bewegungs- und Begegnungsräumen ermöglicht, die auf die Nutzerinnen und Nutzer perfekt abgestimmt sind“, freut sich Teschl-Hofmeister über die positive Resonanz der Initiative.

