JournalistInnen unter Druck - Bedrohte Pressefreiheit in Europa und der Türkei

Mittwoch, 5. September 2018, 13.00 Uhr, Europäisches Parlament, Saal ASP 1E3, rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel

Wien (OTS) - Jedes Jahr werden JournalistInnen wegen ihrer Arbeit bedroht, eingesperrt oder getötet. Sogar mitten in der Europäischen Union mussten JournalistInnen mit ihrem Leben für ihre Arbeit bezahlen. In der Türkei sitzen Hunderte im Gefängnis, auch mit europäischen Pässen. Zu den jüngsten Attacken auf die freie Presse in der EU und der Türkei lädt Josef Weidenholzer zur Diskussion ins EU-Parlament.

Termin: Mittwoch, 5. September 2018 von 13 Uhr bis 14.30 Uhr im Europäischen Parlament Brüssel, Raum ASP 1E3

TeilnehmerInnen:

Frau Meşale Tolu Çorlu (Deutsche Journalistin, vor kurzem aus dem Gefängnis in der Türkei entlassen)

Frau Kader Tonc (Anwältin von Frau Tolu Çorlu)

Herr Tibor Mazak (Journalist, Slowakei)

Herr Fred Turnheim (Präsident, Österreichischer Journalisten Clubs

ÖJC)

MEP Josef Weidenholzer (Vizepräsident der SozialdemokratInnen im EU-Parlament)

Die Veranstaltung wird deutsch/englisch/türkisch übersetzt. Journalisten, die über diese vom ÖJC initiierte und in Zusammenarbeit mit der Vereinigung Europäischer Journalisten“ und dem EU-Abgeordneten Univ.-Prof. Dr. Josef Weidenholzer durchgeführte Diskussion berichten wollen, melden sich bitte direkt bei ÖJC-Präsident Fred Turnheim (fred.turnheim @ oejc.at).

Journalists under attack - Round table discussion: Attacks on the free press in Europe and Turkey

Every year courageous journalists get killed, imprisoned or harassed by authoritarian regimes worldwide. But even in the European Union cases of journalists being killed are not a thing of the past. Meanwhile our ally Turkey is jailing journalists by the hundreds, even ones with a european passport.

The discussion will center around the attacks on the free press in the European Union and Turkey.

Speakers:

Mrs. Meşale Tolu Çorlu (german journalist, recently released from jail in Turkey)

Mrs. Kader Tonc (lawyer, represented Mrs. Tolu Çorlu in court)

Mr. Tibor Mazak (journalist Slovakia)

Mr. Fred Turnheim (president of the Austrian Journalists Club)

MEP Josef Weidenholzer (vicepresident of the S&D)

WEDNESDAY 5th of September

1 pm to 2.30 pm

ASP 1E3

European Parliament

rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel

Hosted by: MEP Josef Weidenholzer

JournalistInnen unter Druck - Bedrohte Pressefreiheit in Europa und

der Türkei



Diskussion im EU-Parlament in Brüssel mit Meşale Tolu Çorlu

(Deutsche Journalistin, vor kurzem aus dem Gefängnis in der Türkei

entlassen), Kader Tonc (Anwältin von Frau Tolu Çorlu), Tibor Mazak

(Journalist, Slowakei), Fred Turnheim (Präsident, Österreichischer

Journalisten Clubs - ÖJC) und MEP Josef Weidenholzer (Vizepräsident

der SozialdemokratInnen im EU-Parlament)



Datum: 5.9.2018, 13:00 - 14:30 Uhr



Ort:

Europäischen Parlament Brüssel, Raum ASP 1E3

rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel, Belgien



Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Journalisten Club

Margarete Turnheim

Generalsekretariat

+43 1 98 28 555-0

office @ oejc.at

www.oejc.at