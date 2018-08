„Eco“ über Aus für Lehre für Asylwerber, die Folgen der Türkei-Krise für Österreich und die Kosten der Stromwende

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco" am Donnerstag, dem 30. August 2018, um 22.25 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Umstrittene Entscheidung: Aus für Lehre für Asylwerber

1.023 Asylwerber sind derzeit in Österreich als Lehrlinge beschäftigt. Vielen droht die Abschiebung, obwohl sie gut integriert sind und ein Handwerk erlernen. Nun will die Regierung die Lehrausbildung für Asylwerber ganz abschaffen. Dabei gibt es schon jetzt Branchen, in denen sich Unternehmer sehr schwer tun, Nachwuchs zu finden. Besonders gesucht sind Köche, Dachdecker, Spengler, aber auch Näherinnen und Näher. Gexi Tostmann, die Doyenne der heimischen Trachtenmode, hat jahrelang einen afghanischen Lehrling ausgebildet und in ihn investiert, dennoch soll er abgeschoben werden. Bericht:

Sabina Riedl, Johannes Ruprecht.

Türkei-Krise: Die Folgen für Österreich

Das einstige Wirtschaftswunderland Türkei steckt tief in der Krise, seine Währung hat seit Jahresanfang um die Hälfte an Wert verloren. Das bekommt auch Österreich zu spüren. Touristen profitieren von niedrigen Preisen, aber all jene Unternehmen, die gut am türkischen Markt verdient haben, zittern nun um ihre Geschäfte. Denn türkische Konsumenten und Firmen können sich Produkte aus dem Ausland immer weniger leisten. Händler, die Waren aus der Türkei importieren, profitieren, da die Waren billiger denn je sind. Aber auch sie schauen mit Sorge auf die instabile politische Lage. Bericht: Hans Hrabal.

Wind, Wasser, Sonne: Was die Stromwende kostet

Geht es nach den Regierungsplänen, so soll in nur zwölf Jahren die gesamte heimische Stromproduktion aus erneuerbaren Energieträgern kommen. Statt Kohle, Öl und Gas sollen Wasser-, Wind- und Sonnenkraftwerke für den nötigen Strom sorgen. Denn nur so kann Österreich seine Klimaziele erreichen. Was dieses Vorhaben kostet, ist umstritten: Die Stromwirtschaft spricht von 50 Milliarden Euro. Das ist zu hoch, sagen Experten. „Eco“ hat recherchiert, welche Investitionen für die grüne Stromzukunft tatsächlich notwendig sind – und welche Unternehmen profitieren werden. Bericht: Hans Hrabal, Lisa Lind.

