HOW / Hotel Operations Weekend / Festival 2018

Poreč (OTS) - Das HOW Festival ist die einzige Konferenz zum Thema Hotelbetrieb in Europa; dieses Jahr findet sie vom 3. bis zum 5. Oktober in dem Valamar Isabella Island Resort in Poreč statt. Das Festival setzt sich zum Ziel, internationale Trends im Hotelbetrieb und Beispiele guter Praxis vorzustellen, die Umsetzung neuer Produkte und Leistungen zu erleichtern sowie für die Unterhaltung und Vernetzung der Teilnehmer zu sorgen.

Bereits in seinem ersten Veranstaltungsjahr sind auf dem HOW Festival über 500 Teilnehmer zusammengekommen, überwiegend Hoteldirektoren, Betriebsleiter und Hotelabteilungsleiter.

Die Diskussionsteilnehmer auf dem HOW 2018 sind größtenteils Hoteliers, darunter:

Srdjan Milekovic , Senior Vice President des Betriebs Hyatt International für die EMEA Region,

, Direktor Data für IHG für die EMEA Region, Susan Farnie, Direktorin des Talent-Managements für die EMEA Region, Wyndham Hotels & Resorts

Die Themen des Programms, durch Umfrage von den Hoteliers selbst ausgesucht, gliedern sich in Podiumsdiskussionen und Vorträge, die sich an alle Teilnehmer richten; im zweiten Teil des Festivals werden jeweils zwei Workshops zeitgleich abgehalten, aufgeteilt nach den folgenden Hotelabteilungen: F&B, HR, Sales & Marketing, Supply, Technical department und Wellness.

Zu den diesjährigen Themen zählen unter anderem: Wie nutzt man Daten, um den Gast kennen zu lernen?, Innerbetriebliche Kommunikationstechnik, Was für Leiter braucht die Hotellerie der Zukunft? (Plenarvortrag), Was wollen Gäste aus dem 21. Jahrhundert zum Frühstück?, Einstellung und dauerhafte Beschäftigung von Mitarbeitern, Wie verkauft man erfolgreich Champagner glasweise?

Belegt wird die Qualität des Festivals auch durch die erfolgreich angelaufene Zusammenarbeit mit Skift – einem der besten globalen Tourismusmedien und Konferenzveranstalter, die auf sogar drei Kontinenten gepflegt wird.

Zu den hervorragenden Podiumsdiskussionen und Workshops des HOW Festivals kommt zum ersten Mal auch die Veranstaltung eines Team Building Events für Hoteliers dazu, und wie im vergangenen Jahr haben wir eine große Party für alle Teilnehmer vorbereitet.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des HOW Festivals, und die ersten zehn Anmelder aus Österreich bekommen 10% Rabatt auf die Teilnahmegebühr.

Letztes Jahr waren freie Plätze Mangelware, buchen Sie deshalb Ihren Platz rechtzeitig!

Rückfragen & Kontakt:

HESA Group

Andrea Skerlj

+385 99 6023 082

andrea @ hesa-group.com