Holzsektor erzielte 2017 Außenhandelsüberschuss von 4 Mrd. Euro

Holz und Know-how sind weiterhin stark nachgefragte Exportschlager

Wien (OTS) - Mit einem Außenhandelsüberschuss von 4,08 Mrd. Euro lag der österreichische Holzsektor im Jahr 2017 erneut deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Nur im Jahr 2007 war die Handelsbilanz mit 4,18 Mrd. Euro besser. "Holzprodukte sind für die heimische Wirtschaft die zweitwichtigsten Devisenbringer. Um auch den künftigen gemeinsamen Erfolg zu sichern, wird zu Fairness und Partnerschaft auch in schwierigen Zeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufgerufen", betonte heute Rudolf Rosenstatter, Vorsitzender des Kooperationsabkommens Forst Holz Papier (FHP), anlässlich der Eröffnung der Internationalen Holzmesse in Klagenfurt.

Sowohl Import als auch Export über langjährigem Durchschnitt

Importen von Holzprodukten im Wert von 6,04 Mrd. Euro standen im Jahr 2017 Exporte von 10,12 Mrd. Euro gegenüber. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 betrug der Gesamtwert der Einfuhren von Waren der Holzbranche 5,73 Mrd. Euro, die Ausfuhren wiesen im gleichen Zeitraum einen Wert von 9,89 Mrd. Euro auf, woraus sich ein Handelsbilanz-Überschuss von 4,16 Mrd. Euro ergab.

Papier und Papierwaren bleiben größter Exportposten des Sektors

Von den Exporten der Holz verarbeitenden Branche entfielen im Jahr 2017 rund 5,03 Mrd. Euro auf Papierwaren (Papier, Pappe, Viskose usw.), 3,22 Mrd. Euro auf Holz und Holzwaren (inklusive Schnittware), 0,94 Mrd. Euro auf Span- und Faserplatten, 0,59 Mrd. Euro auf Möbel sowie 0,34 Mrd. Euro auf Zellstoff und Holzstoff.

Holzbranche ist nach Fremdenverkehr Österreichs größter Exportfaktor

In Summe ist im Jahr 2017 der Exportüberschuss des Holzsektors gegenüber 2016 um 80 Mio. Euro (2%) leicht gesunken. Die Ausfuhren erhöhten sich wertmäßig um 230 Mio. Euro (2,3%), während die Einfuhren um 310 Mio. Euro (5,4%) zulegten. Nach Berechnungen der Statistik Austria liegt das Passivum der gesamten österreichischen Handelsbilanz für 2017 bei 5,6 Mrd. Euro, das entspricht einer Steigerung gegenüber 2016 von 1,2 Mrd. Euro (27%). In der Leistungsbilanz liegt die Holzbranche nach dem Fremdenverkehr mit 8,8 Mrd. Euro an zweiter Stelle.

Holz als Exportschlager

"Die Wertschöpfungskette Holz hat auch 2017 wieder ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Unser Sektor ist traditionell sehr außenhandelsorientiert. Die Holzindustrie weist einen Exportanteil von 70% auf, die Papier- und Zellstoffindustrie führt sogar bis zu 85% ihrer Produktion aus. Holz war und ist auch weiterhin ein österreichischer Exportschlager. Eng damit verbunden sind auch das hohe internationale Ansehen der heimischen Forstwirtschaft und das enorme Know-how unserer Holzindustrie im mehrgeschossigen Holzbau", betonte Rosenstatter.

Holz: Sicherer Arbeitsplatz für 300.000 Beschäftigte

"Die seit Jahren stabilen Werte in der Außenhandelsbilanz der Wertschöpfungskette Holz tragen zur Sicherung von rund 300.000 Arbeitsplätzen in der Forstwirtschaft und Holzverarbeitung bei. Dies gilt vor allem im ländlichen Bereich und in Regionen, die mit strukturellen Problemen zu kämpfen haben", unterstrich Rosenstatter.

Aufruf zu Fairness und Partnerschaft

"Damit unser Sektor auch weiterhin mit Zuversicht in die Zukunft blicken kann, brauchen wir Fairness und gelebte Partnerschaft auch in schwierigen Zeiten. Besonders der Klimawandel stellt uns zunehmend vor große Herausforderungen, die den gemeinsamen Markt maßgeblich beeinflussen werden. Deshalb ist es legitim, besonders in Kalamitätsjahren, wie es auch das Jahr 2017 war, den Blick auf das Gemeinsame und die gesamte Wertschöpfungskette einzufordern. Ein besonderer Dank gilt den vielen Menschen in unseren Reihen, die sich auch in schwierigen Zeiten vorbildlich und partnerschaftlich verhalten und damit einen großen Beitrag zur Stärkung der Wertschöpfungskette Holz leisten", betont Rosenstatter mit Nachdruck.

Das Kooperationsabkommen Forst Holz Papier (FHP) repräsentiert rund 172.000 Familienunternehmen. Mit einem Produktionswert von 12 Mrd. Euro gehört der Holzsektor zu den bedeutendsten Wirtschaftsbranchen in Österreich. FHP ist als nationale Branchenplattform in Europa einzigartig. (Schluss)

