Graffiti-Sprayer festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 28.08.2018

Uhrzeit: 03:00 Uhr bis 03:40 Uhr

Adresse: 3., Landstraße Hauptstraße, Rochusgasse und Rochusmarkt

Am 28. August 2018 um 03:40 Uhr wurde die Funkstreifenbesatzung der Polizeiinspektion Wien Mitte auf einen Mann aufmerksam, der in der Landstraßer Hauptstraße die Fassade einer Bankfiliale mit dem Schriftzug „URBW“ – Ultras Rapid Block West – besprühte. Als der Tatverdächtige die Beamten erblickte, warf er die Spraydose weg und ergriff die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf – einer mit dem Streifenwagen, der andere zu Fuß. Die Flucht führte durch die Czapkagasse, die Seidlgasse und schließlich wieder zurück in die Landstraßer Hauptstraße, wo sich der Flüchtende unter einem Auto verstecken wollte. Die Beamten, die das rechtzeitig bemerkten, konnten den 17-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Ihnen gegenüber gab der Festgenommene zu, zwei Fassaden besprüht zu haben. Auf nähere Nachfrage verstrickte er sich in Widersprüche und gab schließlich insgesamt acht Sachbeschädigungen zu. Während der Befragung des Tatverdächtigen hielten Beamte im Umkreis des Festnahmeorts Nachschau und entdeckten insgesamt 19 Schmierereien mit den Worten „URBW“ sowie „SCR“, die dem Festgenommenen angelastet werden. Der 17-Jährige, der 1,28 Promille Alkohol im Blut hatte, wurde wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt.

