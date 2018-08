Öffentliche Fahndung nach schwerem Raub

Wien (OTS) - Datum: 16.06.2018

Uhrzeit: 10:20 Uhr

Adresse: 11., Simmeringer Hauptstraße 52

Am 16. Juni 2018 um 10:20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger eine Bankfiliale in der Simmeringer Hauptstraße, legte einen handschriftlichen Zettel auf das Kassapult und forderte Bargeld. Seiner Forderung verlieh der mit Frauenbekleidung und Sonnenbrille maskierte Mann mithilfe einer goldenen Pistole Nachdruck. Mit mehreren tausend Euro Beute flüchtete er zu Fuß in die Zippererstraße, wo er im Innenhof einer Wohnhausanlage von einem Zeugen fotografiert werden konnte.

Personsbeschreibung: Männlich, ca. 180cm groß, schlanke Statur, vermutlich nicht österreichischer Herkunft. Bekleidet mit einem violetten Kopftuch, darüber einem schwarzen quadratischen Tuch sowie einem schwarzem Schal und einem olivgrünen Rock. Tatwaffe war eine goldfarbene Schreckschusspistole.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden zwei Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Hinweise werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310/33800 erbeten. Für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, ist eine Geldbelohnung in Höhe von 2000 Euro ausgelobt.

