Wiener Börse gewinnt Susquehanna International Securities als neues Handelsmitglied

Wien (OTS) - Die Wiener Börse begrüßt ein neues Handelsmitglied: Susquehanna International Securities (SIG) mit europäischem Headquarter in Dublin nimmt ab morgen, 30. August am Kassamarkthandel der Wiener Börse teil. Laut Unternehmensangaben ist SIG eines der größten Eigenhandelshäuser in Europa. Das Unternehmen wurde 1987 in Philadelphia, USA gegründet.

„ Das hohe Interesse weltweit tätiger Investmentbanken und Handelshäuser am Aktienhandel in Österreich ist ein sehr positives Signal. Die zahlreichen internationalen Handelsteilnehmer sorgen dafür, dass jeder Investor rund um den Globus Zugang zu österreichischen Aktien hat. Die Mehrzahl unserer Handelsmitglieder ist international und generiert auch den Großteil unserer Handelsumsätze. Von diesem Mehr an Liquidität am Markt profitieren alle Marktteilnehmer “, freut sich Börsenvorstand Christoph Boschan.

Insgesamt sind 79 Mitglieder, davon 29 österreichische und 50 internationale Banken und Wertpapierfirmen an der Wiener Börse zum Handel zugelassen. Per Juli 2018 wurden über 85 % des Handelsvolumens von internationalen Handelshäusern getätigt. Die Top-Handelsteilnehmer waren im ersten Halbjahr 2018: Morgan Stanley & Co mit rund 12,63 %, vor Merrill Lynch International (8,58 %) und J.P. Morgan (7,58 %).

